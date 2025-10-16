Lo que dejó la tormenta en Delfín Gallo: un derrumbe, voladura de techos, agua en las casas y una comuna sin luz

Los daños que dejó la tormenta en la localidad de Delfín Gallo fueron varios: no solo el derrumbe de una pared de un supermercado chino, sino que el agua ingresó a algunas casas y el jueves por la noche los vecinos llevaban varias horas sin luz.
El comisario René Ramírez, jefe de la Unidad Regional Este, dijo que se armó un comité de crisis para brindar asistencia ante esta situación: "Afectamos personal de Defensa Civil, Bomberos, toda la Policía y personal de la comuna también nos colaboró. Todos los recursos están a disposición para garantizar la seguridad".
Ramírez señaló que las fuertes ráfagas de viento derribaron tendidos eléctricos, lo que dejó sin luz a toda la comuna. Agregó que también hubo voladura de techos y destrozos en varias viviendas.