Secciones
SociedadActualidad

La tormenta derribó una pared de un supermercado en Delfín Gallo y hubo intentos de saqueo

Infantería trabaja para contener a las personas que intentaron ingresar. Se reportaron tres heridos leves y los bomberos inspeccionan el lugar.

La tormenta derribó una pared de un supermercado en Delfín Gallo y hubo intentos de saqueo
Hace 2 Hs

Una fuerte tormenta que se desató este jueves en la localidad de Delfín Gallo provocó el derrumbe de una pared de un supermercado, lo que generó una situación de caos y tensión en la zona.

La tormenta derribó una pared de un supermercado en Delfín Gallo y hubo intentos de saqueo

Según informaron fuentes policiales, el colapso de la estructura derivó en intentos de saqueo por parte de un grupo numeroso de personas. “Infantería está trabajando en el lugar conteniendo aproximadamente a unas 1.000 personas que quieren ingresar”, precisaron esta tarde desde la fuerza.

La tormenta derribó una pared de un supermercado en Delfín Gallo y hubo intentos de saqueo

Hasta el momento, se reportaron tres personas heridas, aunque ninguna reviste gravedad. El local afectado es un supermercado chino, ubicado en el barrio Ingenio Luján.

La tormenta derribó una pared de un supermercado en Delfín Gallo y hubo intentos de saqueo

En el lugar también trabajan los Bomberos, quienes ingresaron al interior del edificio para verificar si existen víctimas atrapadas entre los escombros. “Ahí vamos a establecer finalmente y fehacientemente si es que habría otra víctima que haya quedado en el interior de la estructura del supermercado”, indicaron los efectivos.

La tormenta derribó una pared de un supermercado en Delfín Gallo y hubo intentos de saqueo

La situación continúa siendo monitoreada por las fuerzas de seguridad y de emergencia, que permanecen en la zona para garantizar el orden y asistir a los damnificados por el derrumbe y las intensas lluvias que afectaron la región.

Temas Delfín GalloJuan Posse
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
1

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
2

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
3

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
4

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
5

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
6

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Más Noticias
Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Comentarios