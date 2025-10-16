Tres ingenios finalizaron la zafra 2025: La Corona, Marapa y Santa Rosa

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) informó la finalización de la molienda en tres ingenios de la provincia: La Corona, Marapa y Santa Rosa.
Estos cierres se suman a los ya concluidos en Santa Bárbara, Ñuñorco y La Trinidad, alcanzando un total de seis ingenios que ya han finalizado la zafra 2025.
Ingenio La Corona finalizó su campaña el pasado martes 14 de octubre, tras 156 días de actividad. En ese período, alcanzó una molienda de 933.059 toneladas de caña bruta, lo que representa un incremento de 111.194 toneladas respecto al año anterior. Además, se registró una mejora en el rendimiento fabril, que subió de 7,89% en 2024 a 8,20% en esta campaña. La producción de azúcar físico fue de 38.866 toneladas.
Por su parte, el Marapa concluyó su zafra el miércoles 15 de octubre, luego de 154 días de actividad. Durante esta campaña, molió 615.941 toneladas de caña bruta, 58.516 toneladas más que en 2024. El rendimiento fabril también mostró una mejora, pasando de 8,36% a 8,73%, y se alcanzó una producción de 51.307 toneladas de azúcar físico.
También el 15 de octubre culminó su zafra el Ingenio Santa Rosa, tras 154 días de molienda. Este ingenio registró una producción total de 1.353.490 toneladas de caña bruta, con un aumento de 197.894 toneladas respecto al año pasado. El rendimiento fabril se elevó de 7,81% a 8,35%. En cuanto a la producción de azúcar físico, la planta alcanzó 88.628 toneladas.
En el Ipaat se indicó que se aguardan los datos finales de la liquidación de fábrica de cada establecimiento privado.
Con estos tres casos, seis ingenios dieron por concluida hasta ahora la zafra 2025 en Tucumán:
- Ingenio Santa Bárbara (21 de septiembre)
- Ingenio Ñuñorco (9 de octubre)
- Ingenio La Trinidad (12 de octubre)
- Ingenio La Corona (14 de octubre)
- Ingenio Marapa (15 de octubre)
- Ingenio Santa Rosa (15 de octubre)
Actualmente, ocho ingenios continúan con la molienda de caña de azúcar en la provincia.