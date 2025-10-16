Tres ingenios finalizaron la zafra 2025: La Corona, Marapa y Santa Rosa

Ingenio La Corona finalizó su campaña el pasado martes 14 de octubre, tras 156 días de actividad. En ese período, alcanzó una molienda de 933.059 toneladas de caña bruta, lo que representa un incremento de 111.194 toneladas respecto al año anterior. Además, se registró una mejora en el rendimiento fabril, que subió de 7,89% en 2024 a 8,20% en esta campaña. La producción de azúcar físico fue de 38.866 toneladas.