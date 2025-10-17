Números de Oro: “Creo que este premio es un regalo de mi madre que está en el cielo”

Después de muchos años de participar en los Números de Oro, Ana María Chipolari, de 60 años, obtuvo el codiciado premio semanal de los Números de Oro y se llevó $9.000.000. Jubilada y residente en la Capital con su esposo, la mujer se mostró emocionada, porque considera que el triunfo va mucho más allá del dinero. “Estoy contenta, muy contenta. Este regalo me llena de alegría, y siento que también es un regalo de mi mamita, que está en el cielo y siempre me iluminó”, contó entre sonrisas.