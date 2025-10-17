Números de Oro: “Creo que este premio es un regalo de mi madre que está en el cielo”

Después de muchos años de participar en los Números de Oro, Ana María Chipolari, de 60 años, obtuvo el codiciado premio semanal de los Números de Oro y se llevó $9.000.000. Jubilada y residente en la Capital con su esposo, la mujer se mostró emocionada, porque considera que el triunfo va mucho más allá del dinero. “Estoy contenta, muy contenta. Este regalo me llena de alegría, y siento que también es un regalo de mi mamita, que está en el cielo y siempre me iluminó”, contó entre sonrisas.
Nuevos planes
Ana María participa con entusiasmo del entretenimiento y, aunque ha tenido la constancia de comprar sus cartones regularmente, nunca antes había resultado ganadora. “Hubo veces en que me faltó uno o dos, pero siempre supe que en algún momento se daría… y ahora se dio, justo en la semana previa al Día de la Madre”, añadió.
La familia es el eje central de su vida. La afortunada está casada y tiene tres hijos: el mayor es profesor de informática, mientras que sus mellizos siguen sus estudios superiores; Rocío cursa veterinaria e Ignacio es traductor de inglés y se prepara para ser programador. “Primero voy a disfrutar de este dinero con mi esposo y con mis hijos. Ellos son mi prioridad”, aseguró.
Y en cuanto a los planes futuros, Ana María explicó que invertirá en su hogar. “Me entregaron mi casa, que todavía tiene detalles por terminar, como la tapia y algunas reformas. Me voy a organizar para poder dejarla lista”, indica.
Finalmente, Ana María expresó su agradecimiento al diario y al equipo de los Números de Oro: “Agradezco a toda la gente de LA GACETA que siempre se portó muy bien. Este premio es una alegría enorme para mí y mi familia”.
Cómo participar
Cada viernes, los lectores reciben una nueva tarjeta junto con el diario. Quienes logren acertar la combinación ganadora se llevan el pozo completo. Y hay una oportunidad mayor: si la tarjeta ganadora tiene el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica automáticamente. Los titulares de esta tarjeta pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sede de La Rioja 265.
Además del pozo principal, sigue vigente la propuesta de los Números de la Suerte, que entregan órdenes de compra por $200.000 para usar en comercios como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.