“El Casco rosa”: correr y jugar por una causa solidaria

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, la fundación “El Casco Rosa” impulsa una nueva edición de su campaña solidaria. Este año, las actividades incluyen la carrera “5K, corré con causa” y un torneo de pádel que se desarrollarán en Las Cañas, Yerba Buena, con el objetivo de recaudar fondos y acompañar a pacientes oncológicas. El evento se realizará el 23 de octubre: las acreditaciones y la entrega de kits se hará a las 17, la largada a las 19 y el acto principal a las 20.