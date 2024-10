“Pádel Pink”, el certamen que utiliza al deporte para concientizar sobre el cáncer de mama

“Surgió porque estuve enferma de cáncer hace un par de años y me contacté con la Fundación El Casco Rosa. Ellos me ayudaron bastante en esa oportunidad, y me dio ganas de devolver un poco eso. El año pasado había visto que la Fundación había organizado una “caminata rosa” que había tenido una muy linda convocatoria. Este año le mandé un mensaje a las chicas ofreciendo la oportunidad de involucrar otro deporte como es el pádel. Entonces así nació ‘Pádel Pink’, que sumó a la ‘agenda rosa’ de octubre que es el mes de la concientización”, comentó Cony Bulacio, organizadora del evento, que aseguró que el certamen contó con 122 participantes. “El objetivo era tener 120 jugadoras. Nos pasamos un poquito. Pero lo lindo fue recibir la buena predisposición de muchas que recién están empezando. Es increíble como uno practica el deporte. Esto es un ejemplo de eso. El fin de todo esto es la visibilización y que la gente conozca el trabajo de la fundación”, añadió.