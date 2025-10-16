Preocupación por la salud de Mariana Brey

Mariana Brey fue como todos los días al programa conducido por Georgina Barbarossa en Telefe, pero no pudo salir al aire.
Qué le pasó a Mariana Brey
Tras la preocupación, la conductora reveló que la panelista se sintió mal cuando llegó al canal y se retiró.
"Hablé con ella y se está haciendo unos estudios. Tiene un problemita en la panza, pero nada serio. El cuerpo habla...", explicó Georgina en diálogo con Juli Roque para Los profesionales de siempre (El Nueve).
Luego, la presentadora dio un móvil para el ciclo de Flor de la V y sumó: "Se sintió mal, tenía una cara pobrecita... Le hice unos masajes en la panza, pero seguía mal, entonces se fue a la clínica. Ahora se tiene que hacer estudios".
"Uno quiere hacer el vivo igual, pero le dijimos que fuera al médico. Está todo bien, se tiene que hacer chequeos para ver que no sea nada serio", sumó.
Hasta el momento, Mariana Brey no habló sobre su estado de salud, por lo que habrá que esperar a su palabra.
Cabe mencionar que la periodista está atravesando un gran año laboral y está al frente de varios proyectos: conduce Indomables junto a Diego Brancatelli en C5N, participa de Duro de Domar en el mismo canal, recientemente desembarcó con un programa en Carnaval Stream, continúa junto a Alejandro Fantino en Neura y se incorporó a Ángel responde en Bondi Live.