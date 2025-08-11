 Qué reveló Ángel De Brito sobre la interna entre Diego Brancatelli y Mariana Brey
Secciones
EspectáculosFamosos

Qué reveló Ángel De Brito sobre la interna entre Diego Brancatelli y Mariana Brey

Por ahora, el canal busca evitar que las tensiones afecten la calidad del ciclo y la experiencia de los espectadores.

Qué reveló Ángel De Brito sobre la interna entre Diego Brancatelli y Mariana Brey
Hace 2 Hs

La convivencia al aire entre Diego Brancatelli y Mariana Brey en Indomables atraviesa un momento delicado. Ángel De Brito, en su programa LAM, reveló que los enfrentamientos constantes entre ambos conductores empezaron a preocupar a la producción de C5N.

Según De Brito, la intención original del programa era mostrar debates con posturas opuestas, pero la situación se salió de control: “Lo que debía ser un intercambio de ideas terminó en peleas personales que incomodan al canal”.

Además, el periodista explicó que la situación se agravó cuando ambos decidieron tomarse vacaciones simultáneamente, dejando al programa sin conductores titulares. “Uno de ellos quería regresar para conducir, pero la producción lo descartó y por eso este fin de semana el programa estará a cargo de Marcela Feudale”.

Por ahora, el canal busca evitar que las tensiones afecten la calidad del ciclo y la experiencia de los espectadores.

Temas Ángel de Brito
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
1

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Comienza una semana completa de paro en la UNT
2

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
3

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán
5

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso
6

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

Más Noticias
A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Comentarios