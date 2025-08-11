Qué reveló Ángel De Brito sobre la interna entre Diego Brancatelli y Mariana Brey

La convivencia al aire entre Diego Brancatelli y Mariana Brey en Indomables atraviesa un momento delicado. Ángel De Brito, en su programa LAM, reveló que los enfrentamientos constantes entre ambos conductores empezaron a preocupar a la producción de C5N.
Según De Brito, la intención original del programa era mostrar debates con posturas opuestas, pero la situación se salió de control: “Lo que debía ser un intercambio de ideas terminó en peleas personales que incomodan al canal”.
Además, el periodista explicó que la situación se agravó cuando ambos decidieron tomarse vacaciones simultáneamente, dejando al programa sin conductores titulares. “Uno de ellos quería regresar para conducir, pero la producción lo descartó y por eso este fin de semana el programa estará a cargo de Marcela Feudale”.
Por ahora, el canal busca evitar que las tensiones afecten la calidad del ciclo y la experiencia de los espectadores.