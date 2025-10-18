¿Sirve tomar café con limón para bajar de peso? La opinión de los especialistas

En los últimos años, la mezcla de café con limón se ha popularizado como una supuesta bebida “milagrosa” para bajar de peso. Sin embargo, los especialistas advierten que gran parte de esa creencia es un mito y que, si bien puede aportar algunos beneficios al cuerpo, no influye en la pérdida de peso.
Según la Health Cleveland Clinic, no existen pruebas científicas que confirmen que el café con limón ayude a quemar grasa. Los expertos aseguran que “la fruta no tiene propiedades especiales para quemar grasa, así como la infusión tampoco ejerce una influencia considerable”.
Aun así, esta combinación puede ofrecer otros aportes positivos al organismo, principalmente gracias a los nutrientes del limón. Esta fruta es conocida por favorecer la digestión, reducir el riesgo de cálculos renales y aportar un sabor fresco y particular a la bebida, consignó el diario La Nación.
De acuerdo con MedlinePlus, el alto contenido de vitamina C del limón ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, actúa como antioxidante y resulta clave para la producción de colágeno y la reparación de tejidos. No obstante, los científicos advierten que aún faltan investigaciones que comprueben si mezclar café con limón potencia efectivamente estos beneficios. Por separado, ambos ingredientes sí ofrecen ventajas comprobadas para la salud.
El café y su impacto en el organismo
En cantidades moderadas, el café es una bebida saludable. Investigaciones citadas por la Mayo Clinic demostraron que las personas que consumen café tienen menos riesgo de muerte por cualquier causa que quienes no lo hacen.
Entre sus principales beneficios, los especialistas destacan:
- Mejora del estado de ánimo y reducción del riesgo de depresión.
- Menor probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular.
- Protección contra distintos tipos de cáncer, como los de boca, garganta y sistema digestivo.
Sin embargo, los efectos dependen de cada organismo. El exceso de cafeína puede provocar ansiedad, dolor de cabeza o taquicardia, además de aumentar la acidez estomacal y los síntomas urinarios, como la frecuencia o la urgencia.
En síntesis, la mayoría de las personas puede disfrutar de los beneficios del café si lo consume con moderación y presta atención a posibles efectos adversos.
Los beneficios del limón para la salud
El limón, por su parte, ofrece una amplia gama de propiedades beneficiosas. De acuerdo con la Cleveland Clinic, su consumo puede:
- Mejorar la salud del corazón, gracias a sus nutrientes y a la vitamina C.
- Proteger las células por su riqueza en antioxidantes, que reducen el estrés oxidativo y previenen enfermedades como el Alzheimer o la diabetes.
- Actuar contra los cálculos renales, debido al ácido cítrico y la vitamina C.
- Favorecer la absorción de hierro, esencial para prevenir la anemia.
- Fortalecer el sistema inmunológico, al optimizar su funcionamiento.