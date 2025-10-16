Cuatro personas fueron hospitalizadas tras el derrumbe en un supermercado de Delfín Gallo

Son cuatro las personas que resultaron heridas esta tarde cuando la tormenta derribó la pared de un supermercado chino en la localidad de Delfín Gallo.
Según informó el Ministerio de Salud, sufrieron politraumatismos y fueron derivados a distintos hospitales públicos: el Hospital del Este, el Padilla y un CAPS. "Tienen heridas de distinta gravedad, que están siendo evaluadas", indicó.
Además, precisó que "participaron del operativo cinco ambulancias de máxima complejidad, dirigidos por el ministro Luis Medina Ruiz".
"Todos los pacientes internados están siendo evaluados y en observación. El operativo contó con la presencia de los jefes de Áreas Operativas y Programáticas, y de Defensa Civil", agregó el comunicado.