Secciones
SociedadActualidad

Cuatro personas fueron hospitalizadas tras el derrumbe en un supermercado de Delfín Gallo

El Ministerio de Salud informó que presentan heridas de distinta gravedad que están siendo evaluadas.

Cuatro personas fueron hospitalizadas tras el derrumbe en un supermercado de Delfín Gallo
Hace 1 Hs

Son cuatro las personas que resultaron heridas esta tarde cuando la tormenta derribó la pared de un supermercado chino en la localidad de Delfín Gallo.

Según informó el Ministerio de Salud, sufrieron politraumatismos y fueron derivados a distintos hospitales públicos: el Hospital del Este, el Padilla y un CAPS. "Tienen heridas de distinta gravedad, que están siendo evaluadas", indicó. 

Además, precisó que "participaron del operativo cinco ambulancias de máxima complejidad, dirigidos por el ministro Luis Medina Ruiz".

"Todos los pacientes internados están siendo evaluados y en observación. El operativo contó con la presencia de los jefes de Áreas Operativas y Programáticas, y de Defensa Civil", agregó el comunicado.

Temas Delfín Gallo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán sin vuelos como consecuencia de la quema de pastizales

Tucumán sin vuelos como consecuencia de la quema de pastizales

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
1

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
2

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
3

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
4

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
5

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
6

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Más Noticias
La tormenta derribó una pared de un supermercado en Delfín Gallo y hubo intentos de saqueo

La tormenta derribó una pared de un supermercado en Delfín Gallo y hubo intentos de saqueo

Cuándo serán los feriados por Carnaval 2026: el primer fin de semana largo del año

Cuándo serán los feriados por Carnaval 2026: el primer fin de semana largo del año

Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

Comentarios