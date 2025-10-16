Murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss, tras sufrir un accidente doméstico

Apodado “The Spaceman”, Frehley fue miembro fundador de Kiss junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, formando una de las agrupaciones más emblemáticas y exitosas de la historia del rock. Su estilo inconfundible de guitarra, cargado de energía y efectos espaciales, definió la identidad sonora del grupo durante su primera etapa, desde su creación en 1973 hasta su salida en 1982.