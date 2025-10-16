Secciones
Murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss, tras sufrir un accidente doméstico

El músico estadounidense, apodado “The Spaceman” y miembro fundador de la mítica bandas, falleció a los 74 años. Había estado internado durante dos semanas.

GUITARRISTA DE KISS. Ace Frehley había sufrido un accidente doméstico. (Foto: AP) GUITARRISTA DE KISS. Ace Frehley había sufrido un accidente doméstico. (Foto: AP)
Hace 1 Hs

El mundo del rock está de luto. Ace Frehley, guitarrista original de Kiss y una de las figuras más influyentes del género, murió a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral derivada de un accidente doméstico.

Según informó el portal estadounidense TMZ, el músico había sido internado hace dos semanas y permanecía conectado a un respirador artificial, sin mostrar mejorías en su estado de salud. Finalmente, y tras varios días de incertidumbre, la familia tomó la difícil decisión de apagar el respirador, confirmaron fuentes cercanas al artista.

Apodado “The Spaceman”, Frehley fue miembro fundador de Kiss junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, formando una de las agrupaciones más emblemáticas y exitosas de la historia del rock. Su estilo inconfundible de guitarra, cargado de energía y efectos espaciales, definió la identidad sonora del grupo durante su primera etapa, desde su creación en 1973 hasta su salida en 1982.

Tras su alejamiento de Kiss, lanzó su propio proyecto, Frehley’s Comet, con el que mantuvo una activa carrera como solista. Años más tarde, volvió a reunirse con la banda para la histórica gira de reunión de 1996, en la que permaneció hasta 2002.

Entre los clásicos que llevan su sello como guitarrista se destacan “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “I Was Made for Lovin’ You”, verdaderos himnos del rock mundial. En su carrera solista también brilló con su recordada versión del tema “New York Groove” y canciones como “Into the Night”, que reafirmaron su lugar como uno de los guitarristas más admirados de su generación.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial de Kiss, pero las redes sociales se inundaron de mensajes de fanáticos y colegas que despidieron al músico como una leyenda del rock. Su legado, marcado por riffs inmortales y una personalidad única, seguirá resonando en los escenarios del mundo.

