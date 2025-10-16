Profesionales de Tucumán logran exitosas intervenciones oncológicas con tecnología laparoscópica

“Ya los pacientes no tienen que viajar a Buenos Aires, como antes que se derivaba a otros centros, lo cual implicaba mayor tiempo, elevados costos y en general complicaciones. Hoy en día en el área de oncología estamos brindando esas técnicas quirúrgicas y esos tratamientos que aumentaron a su vez la demanda de pacientes en los últimos tiempos, la capacitación de los profesionales y el equipamiento”, comentó la directiva al tiempo que sostuvo se registra una alta incidencia de cánceres que requieren de dar respuestas con celeridad y eficiencia, algo para lo que el efector está preparado, tanto desde el punto de vista quirúrgico, de cuidados paliativos, como desde los tratamientos de quimio y radioterapia.