“Confío en que el auto sea rápido”: el guiño de Franco Colapinto a su futuro en Alpine para 2026

En la antesala del Gran Premio de las Américas, en Austin, Franco Colapinto volvió a mostrarse confiado. El piloto argentino de 22 años, que atraviesa su primera temporada (casi) completa en la Fórmula 1 con Alpine, participó de la conferencia de prensa junto a Fernando Alonso (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas). Entre análisis técnicos y reflexiones personales, dejó varias frases que marcaron su visión sobre el presente del equipo y lo que espera del futuro.
“Desde la pausa de verano hasta hoy encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos”, reconoció el bonaerense, quien destacó la evolución del A525 tras un inicio de año irregular. “Estamos intentando entender nuestros problemas, pero se vienen carreras que podrían darnos algunas ventajas y llegamos preparados para aprovechar las oportunidades”, agregó.
Respecto a su continuidad, Colapinto fue cauto, pero transmitió optimismo. “Para ser confirmado en 2026 tengo que seguir trabajando y creciendo. Todos seguimos empujando y la motivación está alta”, expresó. Aunque Alpine aún no oficializó su alineación para la próxima temporada, el argentino dejó en claro que su compromiso con el proyecto sigue intacto. “Solo necesito seguir haciendo lo que hago. Es bueno ver la motivación del equipo para seguir presionando y encontrarle un nuevo reto al coche. Confío en que el auto del año que viene sea rápido”, señaló.
El pilarense también se refirió al circuito estadounidense, uno de los preferidos del calendario. “El Circuito de las Américas es una pista increíble para manejar. El público estadounidense siempre es muy agradable y hay muchos argentinos allá, lo que me encanta”, comentó con una sonrisa, antes de ponerse el clásico sombrero tejano que cada año distingue a los pilotos en Austin.
Además, este fin de semana Alpine estrenará una decoración especial con detalles amarillos en honor a la empresa de correos argentina, parte de una campaña que el piloto comparte con Neymar bajo el lema Unidos por la Velocidad. “Correr con estos colores es muy especial para mí, por llevar a la pista a una marca que nació en mi país y que ahora representa a millones de latinoamericanos en un escenario global”, dijo Colapinto.
La acción en pista comenzará este viernes con la práctica libre a las 14.30 y la clasificación para la carrera Sprint desde las 18.30. El sábado será turno de la sprint (14) y la qualy para la carrera principal (18). El domingo, a partir de las 16, se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos, con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.