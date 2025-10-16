“Confío en que el auto sea rápido”: el guiño de Franco Colapinto a su futuro en Alpine para 2026

Respecto a su continuidad, Colapinto fue cauto, pero transmitió optimismo. “Para ser confirmado en 2026 tengo que seguir trabajando y creciendo. Todos seguimos empujando y la motivación está alta”, expresó. Aunque Alpine aún no oficializó su alineación para la próxima temporada, el argentino dejó en claro que su compromiso con el proyecto sigue intacto. “Solo necesito seguir haciendo lo que hago. Es bueno ver la motivación del equipo para seguir presionando y encontrarle un nuevo reto al coche. Confío en que el auto del año que viene sea rápido”, señaló.