El auto de Franco Colapinto cambia de color para los Grandes Premios de América

El orgullo de correr con los colores de casa

Para Colapinto, el gesto tiene un significado personal. A los 21 años, y con su primera temporada completa en la F1 en marcha, el piloto se convirtió en embajador de una marca que nació en su mismo país. “Competir con el amarillo de Mercado Libre es llevar a la pista una parte de mi historia. Es un orgullo representar a Argentina y a toda Latinoamérica”, dijo emocionado.