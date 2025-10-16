Secciones
El auto de Franco Colapinto cambia de color para los Grandes Premios de América

La escudería Alpine presentó un diseño especial del monoplaza A525, que el argentino estrenará en Austin y llevará durante toda la gira latinoamericana.

Hace 14 Min

El rugido del motor se mezcló con el aplauso del público en Buenos Aires. No fue una largada ni una bandera a cuadros, pero sí un momento simbólico para el automovilismo argentino: Franco Colapinto presentó el nuevo diseño del Alpine A525, que llevará los colores y el logo de Mercado Libre durante la gira americana de la Fórmula 1. 

La alianza entre la escudería BWT Alpine y la empresa de tecnología argentina se dio a conocer ayer, en un evento que combinó innovación, orgullo regional y velocidad. El monoplaza, intervenido con el característico amarillo de la plataforma de e-commerce, debutará oficialmente este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. Luego continuará en México y Brasil, los tres circuitos que completan la campaña denominada “Unidos por la velocidad”.

Una campaña que cruza pantallas y pistas

La presentación no se limitó al diseño del auto. La colaboración incluye un spot publicitario que une a dos íconos del deporte: Colapinto y Neymar Jr. En la pieza ambos representan la velocidad desde dos mundos distintos: el de la pista y el del fútbol. 

El video propone una metáfora que va más allá de la estética: la sincronía entre la precisión del automovilismo y la logística digital de Mercado Libre. “Compartimos con la Fórmula 1 y con Franco la pasión por la velocidad y la excelencia”, explicó Sean Summers, CMO de la compañía. “Queremos que esta alianza muestre el espíritu de innovación latinoamericana al máximo nivel”.

El orgullo de correr con los colores de casa

Para Colapinto, el gesto tiene un significado personal. A los 21 años, y con su primera temporada completa en la F1 en marcha, el piloto se convirtió en embajador de una marca que nació en su mismo país. “Competir con el amarillo de Mercado Libre es llevar a la pista una parte de mi historia. Es un orgullo representar a Argentina y a toda Latinoamérica”, dijo emocionado.

El cambio de imagen no solo es visual: también refuerza un mensaje. En un campeonato dominado por equipos europeos, la alianza entre Alpine y una firma latinoamericana reivindica el crecimiento de la región dentro del ecosistema global de la Fórmula 1. 

