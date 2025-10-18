Secciones
Llevar comida y compañía a domicilio: la organización que combate la soledad de los adultos mayores

Una organización de Estados Unidos promueve la conexión social y nutrición como bases de una envejecimiento saludable.

LOGÍSTICA. En Estados Unidos disponen de vehículos lo que amplía el horizonte de voluntarios porque generalmente son los que ponen la movilidad.
Hace 1 Hs

La ciencia ha estudiado ampliamente el acto de comer en soledad y sus efectos, concluyendo que no es un hábito neutro. A los adultos mayores enfermedades crónicas, problemas económicos y dificultades de movilidad pueden dificultarles salir de casa y visitar a amigos y familiares. Ellos, los cercanos, tampoco, por más que se esfuerzan al máximo, pueden ser compañía en cada comida diaria. El consenso general de la medicina es que, si bien puede haber excepciones, comer solo con frecuencia puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental de los adultos mayores.

Para mitigar esa situación negativa nació "Meals on Wheels". Al español, se traduce como "Comida sobre ruedas", fue fundada en 1990. Según los datos que la organización maneja y relevó quienes reciben los alimentos admiten que, si no fuera por quienes les entregan las comidas, no tendrían ningún tipo de socialización. Además, el 92 % de los beneficiarios de "Meals on Wheels" señalaron que el servicio les permite seguir viviendo en casa.

"Meals on Wheels" atiende a más de 2.4 millones de personas mayores en todo Estados Unidos, muchas de las cuales sufren aislamiento social y soledad. Sin ese contacto regular con uno de los voluntarios, los adultos mayores serían cada vez más en esa población.

El modelo es replicado en muchos países y a menudo es el punto de partida para buscar servicios locales similares. En algunos casos esas "Comidas a Domicilio" son operadas por el gobierno o por caridades locales. La originaria empieza con donaciones que van desde los U$S 8.

La "Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores" de la Organización Mundial de la Salud no es un directorio de comedores, pero lista las ciudades que se han comprometido a ser más inclusivas con las personas mayores. 

Cada dólar, en el caso de la organización estadounidense, se destina cuidadosamente a proporcionar comidas y servicios esenciales a las personas mayores confinadas. Los que requieran la asistencia pueden anotarse en una página web y recibirán a los voluntarios capacitados y entrenados para generar bienestar durante la entrega.

En crisis

Como en Argentina, en Estados Unidos también hay recortes y justamente "Meals on Wheels" anunció que suspenderá los servicios de entrega de comidas a domicilio para unos 350 beneficiarios en San Antonio. La reducción de fondos por parte del Consejo de Gobiernos del Área del Álamo (AACOG), comenzará el 3 de noviembre.

“Esta es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar”, declaró Vinsen Faris, director ejecutivo de "Meals on Wheels" San Antonio. "Sabemos lo mucho que estas comidas y visitas significan para nuestros clientes: brindando alimento, compañía y seguridad. Estamos haciendo todo lo posible para cubrir el déficit de financiación y seguir sirviendo a quienes dependen de nosotros. Como siempre, les recomendamos que se preocupen por sus vecinos que son adultos mayores", solicitó Faris.

