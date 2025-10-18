Llevar comida y compañía a domicilio: la organización que combate la soledad de los adultos mayores

La ciencia ha estudiado ampliamente el acto de comer en soledad y sus efectos, concluyendo que no es un hábito neutro. A los adultos mayores enfermedades crónicas, problemas económicos y dificultades de movilidad pueden dificultarles salir de casa y visitar a amigos y familiares. Ellos, los cercanos, tampoco, por más que se esfuerzan al máximo, pueden ser compañía en cada comida diaria. El consenso general de la medicina es que, si bien puede haber excepciones, comer solo con frecuencia puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental de los adultos mayores.