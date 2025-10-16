Secciones
SociedadActualidad

Después del caso en El Manantial, un especialista advirtió: “Para 2030, la salud mental será la principal problemática mundial”

Emilio Mustafá, director de Asistencia y Prevención de Adicciones reflexionó sobre la crisis de consumo de drogas en los jóvenes.

Hace 1 Hs

El reciente episodio en El Manantial, donde un joven de 24 años se subió a la antena de la comisaría, volvió a poner sobre la mesa la creciente problemática de adicciones y salud mental en los jóvenes. Su madre relató que desde los 12 años el chico había comenzado a consumir drogas y que, a pesar de haber pasado por varios centros de rehabilitación, no logró superar la adicción. Entre sus pedidos, destacó la necesidad de trabajo y una oportunidad para reconstruir su vida.

“Lo que acabamos de presenciar es claramente una situación de crisis”, explicó Emilio Mustafá, director de Asistencia y Prevención de Adicciones, en diálogo con LA GACETA. “En estos casos es fundamental intervenir con protocolos que generen un vínculo de confianza y que ayuden a la persona a recobrar referencia espacio-temporal y emocional”, agregó.

De la detención al grito de auxilio: un joven se trepó a una antena y pidió ayuda para superar su adicción

De la detención al grito de auxilio: un joven se trepó a una antena y pidió ayuda para superar su adicción

Mustafá detalló que la intervención incluye hablar con firmeza pero sin amenazas, generar un clima de seguridad y luego estabilizar al joven tanto física como psicológicamente. Posteriormente, se inicia el proceso de desintoxicación y rehabilitación, que requiere tiempo y contención.

El especialista dijo que las adicciones son un síntoma de un problema más profundo. “El consumo de drogas refleja una angustia social. Los jóvenes viven en un presente continuo, sin perspectiva de futuro, lo que genera ansiedad, vacío y desesperanza. Esta es una problemática que atraviesa todos los sectores sociales, no solo los más vulnerables”.

Además, destacó que la sociedad muchas veces responde con prejuicio y crueldad, lo que dificulta la contención de los jóvenes en crisis. “Si bien un delito debe ser sancionado, también es crucial brindar oportunidades y acompañamiento para cortar el ciclo de adicciones”, afirmó.

Después del caso en El Manantial, un especialista advirtió: “Para 2030, la salud mental será la principal problemática mundial”

Mustafá también alertó sobre la magnitud del desafío a nivel sanitario: “Según la OMS, para 2030 la salud mental será uno de los principales problemas mundiales. Es fundamental fortalecer la asistencia en crisis, garantizar servicios de desintoxicación accesibles y contar con más psiquiatras en el sistema provincial”.

Finalmente, el director insistió en la necesidad de políticas integrales: “No se trata solo de atender la urgencia, sino de generar condiciones que permitan a los jóvenes proyectar un futuro y sostener un proyecto de vida. El consumo de sustancias es solo la punta del iceberg de un problema más profundo que debemos abordar desde múltiples dimensiones: orgánica, psicológica y social”.

Temas El ManantialSalud MentalEmilio Mustafá
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De la detención al grito de auxilio: un joven se trepó a una antena y pidió ayuda para superar su adicción

De la detención al grito de auxilio: un joven se trepó a una antena y pidió ayuda para superar su adicción

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
1

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
2

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
3

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
4

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
5

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
6

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Más Noticias
Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

Roblox, el mundo donde los chicos crean… y los padres deben acompañar

Roblox, el mundo donde los chicos crean… y los padres deben acompañar

¡Atención conductores! Estos son los cortes de calles programados para hoy en la ciudad

¡Atención conductores! Estos son los cortes de calles programados para hoy en la ciudad

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

Comentarios