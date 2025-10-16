Después del caso en El Manantial, un especialista advirtió: “Para 2030, la salud mental será la principal problemática mundial”

El reciente episodio en El Manantial, donde un joven de 24 años se subió a la antena de la comisaría, volvió a poner sobre la mesa la creciente problemática de adicciones y salud mental en los jóvenes. Su madre relató que desde los 12 años el chico había comenzado a consumir drogas y que, a pesar de haber pasado por varios centros de rehabilitación, no logró superar la adicción. Entre sus pedidos, destacó la necesidad de trabajo y una oportunidad para reconstruir su vida.