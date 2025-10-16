Después del caso en El Manantial, un especialista advirtió: “Para 2030, la salud mental será la principal problemática mundial”

El reciente episodio en El Manantial, donde un joven de 24 años se subió a la antena de la comisaría, volvió a poner sobre la mesa la creciente problemática de adicciones y salud mental en los jóvenes. Su madre relató que desde los 12 años el chico había comenzado a consumir drogas y que, a pesar de haber pasado por varios centros de rehabilitación, no logró superar la adicción. Entre sus pedidos, destacó la necesidad de trabajo y una oportunidad para reconstruir su vida.
“Lo que acabamos de presenciar es claramente una situación de crisis”, explicó Emilio Mustafá, director de Asistencia y Prevención de Adicciones, en diálogo con LA GACETA. “En estos casos es fundamental intervenir con protocolos que generen un vínculo de confianza y que ayuden a la persona a recobrar referencia espacio-temporal y emocional”, agregó.
Mustafá detalló que la intervención incluye hablar con firmeza pero sin amenazas, generar un clima de seguridad y luego estabilizar al joven tanto física como psicológicamente. Posteriormente, se inicia el proceso de desintoxicación y rehabilitación, que requiere tiempo y contención.
El especialista dijo que las adicciones son un síntoma de un problema más profundo. “El consumo de drogas refleja una angustia social. Los jóvenes viven en un presente continuo, sin perspectiva de futuro, lo que genera ansiedad, vacío y desesperanza. Esta es una problemática que atraviesa todos los sectores sociales, no solo los más vulnerables”.
Además, destacó que la sociedad muchas veces responde con prejuicio y crueldad, lo que dificulta la contención de los jóvenes en crisis. “Si bien un delito debe ser sancionado, también es crucial brindar oportunidades y acompañamiento para cortar el ciclo de adicciones”, afirmó.
Mustafá también alertó sobre la magnitud del desafío a nivel sanitario: “Según la OMS, para 2030 la salud mental será uno de los principales problemas mundiales. Es fundamental fortalecer la asistencia en crisis, garantizar servicios de desintoxicación accesibles y contar con más psiquiatras en el sistema provincial”.
Finalmente, el director insistió en la necesidad de políticas integrales: “No se trata solo de atender la urgencia, sino de generar condiciones que permitan a los jóvenes proyectar un futuro y sostener un proyecto de vida. El consumo de sustancias es solo la punta del iceberg de un problema más profundo que debemos abordar desde múltiples dimensiones: orgánica, psicológica y social”.