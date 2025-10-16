De la detención al grito de auxilio: un joven se trepó a una antena y pidió ayuda para superar su adicción

Momentos de extrema tensión se vivieron este jueves en la comisaría de El Manantial, donde un joven de 24 años, detenido por el presunto robo de un celular, se subió a una antena ubicada dentro del predio policial y amenazó con arrojarse al vacío. La escena, que se extendió durante más de cinco horas, fue transmitida en vivo por LG Play y conmovió a vecinos y transeúntes que se agolparon frente a la seccional.
Al momento que llegó LA GACETA, el joven gritó ante las cámaras su pedido: “No quiero robar, quiero trabajar y estar bien”. En paralelo, personal especializado de rescate desplegó un operativo para persuadirlo y evitar un desenlace trágico.
En el lugar estuvo su madre, quien dio un testimonio sobre la historia de vida de su hijo. Contó a nuestro diario que el consumo problemático de drogas del joven comenzó cuando tenía 14 años. “Ha estado internado en Córdoba, en varios lugares. Yo hice todo lo que pude, pero ya no tengo los medios”, dijo entre lágrimas.
La mujer explicó que esta no era la primera vez que su hijo subía a una antena: “Ya lo hizo una vez al lado de mi casa. En esa ocasión bajó solo”. Según relató, el joven estuvo detenido cinco años por hechos cometidos en su adolescencia. Al salir, se trasladó a Mendoza para trabajar en una cosecha de duraznos, y tenía previsto volver a emplearse después de las elecciones.
“Él necesita un tratamiento y un trabajo que lo tenga ocupado todo el día. Cuando está lejos de acá, anda bien. Pero vuelve y recaen las adicciones”, explicó. Además, reveló que nunca recibieron asistencia estatal: “No, nunca. Ojalá lo ayuden con psicólogos, con un lugar donde pueda recuperarse de verdad”.
Mientras tanto, rescatistas intentaban llegar hasta la altura en la que se encontraba el joven, aunque la estructura débil de la antena complicaba el procedimiento. La situación se desarrolló frente a la plaza principal de El Manantial, donde un grupo de vecinos observaba el operativo. Algunos, incluso, le gritaban frases agresivas al joven, lo que obligó a la Policía a dispersarlos para evitar que lo alteraran aún más.
“Por no tener plata estoy acá”, alcanzó a gritar el joven desde lo alto. “No he robado, no he matado, no he pegado a nadie. Quiero una vida para mí, que mi mamá pueda sentirse orgullosa”.
Alivio
Finalmente, tras varias horas trepado, el hombre descendió con la ayuda de personal especializado.
Durante el descenso, un vecino se acercó a brindarle apoyo y recordarle que podía confiar en quienes lo ayudaban. Finalmente, el joven aceptó las condiciones propuestas por los negociadores y se dejó guiar hasta suelo firme.
Tras bajarse, se abrazó con los rescatistas y recibió agua para hidratarse, mientras todavía mostraba signos de emoción y lágrimas tras la intensa experiencia.
Expertos en adicciones señalan que casos como este evidencian la necesidad de un abordaje integral y profesional. “El consumo problemático de drogas es un flagelo que requiere acompañamiento constante y políticas de contención. Este joven buscó ayuda de manera desesperada y no encontró la respuesta adecuada”, destacó Emilio Mustafá, psicólogo social que trabaja en barrios con alta incidencia de consumo.