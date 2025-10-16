De la detención al grito de auxilio: un joven se trepó a una antena y pidió ayuda para superar su adicción

Momentos de extrema tensión se vivieron este jueves en la comisaría de El Manantial, donde un joven de 24 años, detenido por el presunto robo de un celular, se subió a una antena ubicada dentro del predio policial y amenazó con arrojarse al vacío. La escena, que se extendió durante más de cinco horas, fue transmitida en vivo por LG Play y conmovió a vecinos y transeúntes que se agolparon frente a la seccional.