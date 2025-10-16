La Unsta lanza pasantías para estudiantes avanzados de distintas carreras

La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) anunció la apertura de nuevas pasantías destinadas a estudiantes avanzados de Diseño Gráfico, Marketing y Terapia Ocupacional.
Las propuestas impulsadas por el área de Extensión Universitaria buscan fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y el profesional, así como brindar a los alumnos la posibilidad de aplicar sus conocimientos en contextos reales de trabajo.
Las pasantías se desarrollarán en dos instituciones tucumanas: Farmacias del Pueblo y Casa Grande, y los interesados deben enviar su currículum y el código de alumno al correo pasantias@unsta.edu.ar
Farmacias del Pueblo busca estudiantes de marketing y diseño
El equipo de Farmacias del Pueblo abrió dos convocatorias para incorporar pasantes que cursen los últimos años de las licenciaturas en Comercialización/Marketing, y Diseño Gráfico o Multimedial.
En el caso de los estudiantes de Marketing, las tareas incluyen la recolección y el análisis de datos de campañas; la investigación de mercados y el apoyo en actividades promocionales. También deberán colaborar con el equipo en tareas administrativas y en la gestión de bases de datos.
Por su parte, los alumnos de Diseño tendrán a su cargo la creación y adaptación de piezas visuales para redes sociales, newsletters y campañas, así como la edición básica de videos y la generación de contenido visual para eventos o promociones.
Ambas pasantías valoran el manejo de herramientas digitales, creatividad y capacidad para trabajar en equipo.
Casa Grande ofrece pasantías para Terapia Ocupacional
La otra convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados de Terapia Ocupacional, que podrán sumarse al equipo del Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día Casa Grande.
La función principal será brindar apoyo en actividades terapéuticas y educativas destinadas a niños, jóvenes y adultos con distintas discapacidades.
El requisito es tener tercer año completo y la duración de la pasantía será de seis meses, con la posibilidad de renovación por otro período igual. Las vacantes disponibles consideran distintos horarios, de lunes a viernes, según el área de trabajo asignada.
Cómo postularse
Los estudiantes interesados en participar en cualquiera de las convocatorias deben enviar su CV y el código de alumno al correo pasantias@unsta.edu.ar