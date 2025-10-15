Secciones
“Unsta, tu próximo destino”: cómo participar en la expo universitaria 2025

La actividad está programada para el 17 de octubre en el Campus Yerba Buena, de 9 a 14 horas, y para el 24 en Concepción, de 9 a 12.

PARA FUTUROS UNIVERSITARIOS. La Expo 2025 invita a los jóvenes a conocer cómo es estudiar en la universidad desde adentro.
Hace 2 Hs

Octubre es un mes clave para la elección de una carrera universitaria. Quienes están pensando en sus proyectos de vida disponen de una oportunidad ideal para informarse. Se trata de la Expo Unsta 2025, que llega con más actividades, nuevas carreras y un récord de inscripciones, lo que refleja el crecimiento sostenido de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.

La edición 2025 presenta el lema “Unsta, tu próximo destino”. La idea es que existe una opción de estudios para cada perfil. El año pasado, por ejemplo, la institución sumó nuevas carreras de grado, como Kinesiología y Fisiatría, Ingeniería en Inteligencia Artificial, y Automatización y Robótica.

La expo se desarrollará en dos jornadas: el 17 de octubre en el Campus Yerba Buena, de 9 a 14 horas, y el 24 de octubre, de 9 a 12 horas, en el edificio de la Unsta en Concepción. En cada sede, los visitantes podrán recorrer los stands de más de 50 propuestas académicas presenciales y a distancia; participar en charlas, talleres y actividades interactivas, y conversar con alumnos, docentes y egresados que compartirán su experiencia universitaria.

EXPO UNIVERSITARIA 2025. Habrá actividades interactivas, orientación vocacional y espacios para conocer más de 50 carreras.

La propuesta no se limita a conocer carreras. Los jóvenes también podrán acceder a espacios de orientación vocacional, idiomas, bibliotecas, voluntariado, pastoral y programas de intercambio internacional. Además, habrá sorteos, premios y actividades pensadas para disfrutar y aprender a la vez.

Cómo participar

Participar es muy simple y totalmente gratuito. Los interesados deben ingresar a unsta.edu.ar/expounsta y completar un formulario breve con los siguientes datos: nombre, apellido, DNI, celular, institución o escuela, correo electrónico, rol (por ejemplo, estudiante o docente) y la sede de la expo a la que asistirán.

Una vez completado el registro, podrán generar su entrada y, el día del evento, acreditarse con su número de DNI para obtener el código QR de acceso a la jornada. Además, el sitio cuenta con una opción para consultar la acreditación al ingresar nuevamente el DNI.

También se puede solicitar información a través de WhatsApp (3816201120) o por correo electrónico (informes@unsta.edu.ar).

