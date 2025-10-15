“Unsta, tu próximo destino”: cómo participar en la expo universitaria 2025

La expo se desarrollará en dos jornadas: el 17 de octubre en el Campus Yerba Buena, de 9 a 14 horas, y el 24 de octubre, de 9 a 12 horas, en el edificio de la Unsta en Concepción. En cada sede, los visitantes podrán recorrer los stands de más de 50 propuestas académicas presenciales y a distancia; participar en charlas, talleres y actividades interactivas, y conversar con alumnos, docentes y egresados que compartirán su experiencia universitaria.