Científicos del Conicet encontraron la mandíbula de un dinosaurio y el hallazgo posterior los dejó asombrados

Los restos de comida fosilizados en la mandíbula del dinosaurio

El hallazgo clave se centra en la aparición de un húmero de un cocodrilo del Cretácico incrustado cerca de la mandíbula inferior del terópodo. Este hueso de otro vertebrado resultó ser el único material diferente al dinosaurio recuperado en la excavación, lo cual resulta inusual. El descubrimiento proporciona una visión singular de la vida del carnívoro y, posiblemente, de lo que fue su último festín hace unos 70 millones de años.