Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Los abogados que representan a la víctima del caso de Vélez tratarán de lograr que un juez desestime la causa iniciada en contra de la joven que denunció el abuso sexual, contra su padre, varios testigos y los abogados que la representan en el expediente. Mientras se desarrolle la audiencia, afiliadas a La Bancaria y organizaciones feministas marcharán para respaldar a los denunciados por uno de los acusados.