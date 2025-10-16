Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Los abogados que representan a la víctima del caso de Vélez tratarán de lograr que un juez desestime la causa iniciada en contra de la joven que denunció el abuso sexual, contra su padre, varios testigos y los abogados que la representan en el expediente. Mientras se desarrolle la audiencia, afiliadas a La Bancaria y organizaciones feministas marcharán para respaldar a los denunciados por uno de los acusados.
En marzo de 2024, la joven denunció que había sido convocada por el arquero Sebastián Sosa a charlar en un hotel donde estaba alojada la delegación. Expresó además que en esas circunstancias fue abusada sexualmente por Abiel Osorio, José Florentín Bobadilla y Braian Cufré. Los cuatro fueron acusados del ataque. A partir de ese momento se inició una larga batalla procesal que sigue vigente.
Pero en las últimas semanas hubo un giro inesperado. En base al informe oficial, Florentín Bobadilla, a través de sus abogados Camilo Atim y María Florencia Abdala, presentó una denuncia en contra del diputado nacional Carlos Cisneros, los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, la denunciante y su padre, las testigos y otras dos personas.
Pidió que se los investigue por “haber generado una organización criminal que habría cometido falso testimonio, estafa procesal, adulteración de documento público, adulteración de documento y asociación ilícita”.
La fiscala Mariana Rivadeneira analizó la denuncia y, con los indicios que hay en el expediente en base a los resultados de las pericias, abrió oficialmente la investigación en contra de todos los mencionados, salvo el parlamentario.
Por esa razón, el martes de la semana pasada se realizaron allanamientos en diferentes lugares. En las medidas se secuestraron varios elementos que serán peritados.
Maniobras
Según confiaron fuentes judiciales, la teoría de Rivadeneira sería que sí se habrían registrado maniobras para eliminar supuestas evidencias y que se podría haber realizado una falsa denuncia en contra de los cuatro futbolistas.
Los querellantes decidieron solicitar una audiencia. A pesar de que todo se maneja de manera hermética, los profesionales plantearían la ilegalidad de los allanamientos. En caso de que se acepte este planteo, la investigación iniciada por Rivadaneira podría ser declarada nula.
Según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, otros de los puntos del debate programado para mañana sería pedir el sobreseimiento de la víctima y al menos tres testigos que declararon en la causa del abuso sexual.
Por esa audiencia se registrará un hecho que no tendría antecedentes en la historia gremial de la provincia. Las afiliadas a La Bancaria no trabajarán hoy para asistir a una marcha convocada para apoyar a la joven que denunció a los futbolistas.
En principio, las trabajadoras de las entidades crediticia se congregarán en la plaza Independencia y de allí marcharán hacia los tribunales de avenida Sarmiento. Junto a diferentes organizaciones feministas, permanecerán allí hasta que finalice la audiencia.
Voceros del sector confirmaron que sí habrá actividad en los bancos, pero que podría haber demoras en la atención porque las empleadas participarán de la marcha.
Las consignas de la manifestación, que están incorporadas bajo el lema “si tocan a una respondemos todas”, son las siguientes:
- Callar es aceptar la impunidad.
- Las víctimas merecen ser escuchadas, no perseguidas.
- La verdad no se allana, se exige.