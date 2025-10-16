La UNT habilita la etapa de reclamos académicos para solicitantes de la Beca Progresar

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán habilitó la etapa de reclamo académico del programa Becas Progresar, una instancia clave para quienes tuvieron inconvenientes al momento de validar sus datos académicos. Esta "ventana" estará abierta hasta el viernes 24 de octubre.
La convocatoria alcanza a los estudiantes del nivel superior que figuran como “no alumnos” o que no poseen certificación de su institución educativa. Este proceso permite actualizar o corregir la información académica registrada durante la inscripción, especialmente en los casos en que se hayan cargado de forma incorrecta la carrera o la institución.
De qué se trata el reclamo académico
El reclamo académico es un procedimiento disponible para los estudiantes que, pese a haber sido evaluados positivamente por la Anses, no fueron certificados por su institución educativa o en sus registros aparecen errores.
Esta instancia resulta clave porque muchas veces, durante la inscripción, los aspirantes a la beca pueden ingresar mal sus datos académicos.
Mediante el reclamo, los beneficiarios pueden modificar su información y solicitar una nueva evaluación para acceder al beneficio.
Cómo hacer el reclamo paso a paso
El instructivo publicado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán detalla los pasos a seguir:
1. Ingresar con CUIL y contraseña de Mi Argentina en el sitio oficial de Progresar.
2. En el apartado “Estado de tu solicitud”, seleccionar “Resultado de la beca”. Si el sistema informa que la solicitud no fue aprobada por inconsistencias académicas, presionar la opción “Haciendo clic aquí”.
4. Completar el formulario con los datos académicos correctos: institución, carrera, año de ingreso y cantidad de materias aprobadas. Aceptar los términos y condiciones y presionar “Finalizar formulario”. Descargar el comprobante de inscripción, que confirma la presentación del reclamo.
Desde la SAE UNT recordaron que la información declarada en el formulario tiene carácter de declaración jurada, por lo que debe completarse con precisión.
Hasta cuándo hay tiempo
El período para realizar el reclamo estará disponible hasta el viernes 24 de octubre. Pasada esa fecha, no se podrán realizar modificaciones ni actualizaciones de los datos académicos.