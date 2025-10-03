Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar

Existe la posibilidad de sacar más partido a la Beca Progresar que administra el Gobierno de la Nación. El Ministerio de Capital Humano recordó que los beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio -dirigido a quienes cursan primaria, secundaria y la educación de jóvenes y adultos- deben completar una actividad de extensión formativa para recibir las cuotas estímulo del programa.