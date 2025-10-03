Secciones
Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar

Los beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio deben realizar y validar una actividad de extensión para acceder a los estímulos del programa.

BECAS PROGRESAR. Los beneficiarios del Progresar Obligatorio pueden acceder a cuotas extras si validan actividades formativas. BECAS PROGRESAR. Los beneficiarios del Progresar Obligatorio pueden acceder a cuotas extras si validan actividades formativas. / GOOGLE
Hace 2 Hs

Existe la posibilidad de sacar más partido a la Beca Progresar que administra el Gobierno de la Nación. El Ministerio de Capital Humano recordó que los beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio -dirigido a quienes cursan primaria, secundaria y la educación de jóvenes y adultos- deben completar una actividad de extensión formativa para recibir las cuotas estímulo del programa.

Quienes fueron admitidos en la primera convocatoria 2025 accederán a dos cuotas adicionales mientras que los de la segunda convocatoria recibirán una sola. Para cobrar este beneficio, los estudiantes deben cumplir con los plazos de carga y validación.

Plazos clave para no perder el beneficio

Los beneficiarios tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para cargar en la plataforma Progresar el certificado que demuestre la actividad realizada. Después de eso, deben avisar a su escuela, que podrá validar el trámite hasta el 30 de diciembre.

La validación es obligatoria. Si la institución no confirma el registro, las cuotas estímulo no se acreditarán. Por eso es importante no esperar hasta último momento para hacer la gestión.

Qué actividades se aceptan

Las actividades de extensión formativa pueden ser variadas: cursos, talleres, seminarios, charlas, jornadas, muestras o debates. Pueden realizarse de manera presencial o virtual, con o sin tutor.

El requisito es que estén relacionadas con la formación del estudiante y que complementen la trayectoria educativa. La certificación corre por cuenta de la institución educativa, que debe subir la información al sistema oficial.

Cuotas extra por buen rendimiento

Además de las cuotas ligadas a la extensión formativa, los becarios pueden recibir pagos extra por rendimiento académico. Si finalizan el ciclo lectivo sin materias pendientes, los de la Primera Convocatoria cobrarán dos cuotas más y los de la Segunda, una sola.

Los beneficiarios de Progresar Obligatorio deben cumplir tres pasos para cobrar las cuotas estímulo:

- Realizar una actividad de extensión formativa.

- Cargar el certificado en la plataforma antes del 30 de noviembre.

- Pedir a la institución educativa que valide el registro antes del 30 de diciembre.

De esta manera, se aseguran el pago adicional que complementa la beca.

