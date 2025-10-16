San Lorenzo, al borde de la quiebra: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria

Por ahora, el club no se encuentra en ese estado. Aunque existen atrasos en los pagos al plantel profesional y tensiones con proveedores, los empleados continúan cobrando sus sueldos, lo que evita -al menos por el momento- la declaración formal de quiebra. Sin embargo, el margen es mínimo: si la deuda con el fondo suizo no se regulariza en el corto plazo, el proceso podría activarse de oficio.