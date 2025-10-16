Franco Colapinto y Neymar, juntos en la nueva campaña de Alpine: “Unidos por la velocidad”

La Fórmula 1 se prepara para su desembarco en América, y Alpine lo celebra con una jugada de marketing que mezcla velocidad, carisma y espíritu latino. Bajo el lema “Unidos por la Velocidad”, la escudería francesa presentó una campaña que tiene como rostros principales a Franco Colapinto y Neymar, dos íconos de distintas disciplinas unidos por la pasión y la energía que caracterizan a la región.
La idea no es casual. Desde Alpine explicaron que la elección del argentino y del brasileño responde a una misma lógica: “Ambos representan el talento y la energía de una región que cada vez tiene más peso en la Fórmula 1”. En efecto, Latinoamérica vive un renacimiento en el automovilismo mundial: crecen las audiencias, los circuitos se consolidan y las marcas buscan posicionarse en un mercado con millones de seguidores.
El spot central de la campaña recrea una competencia entre el auto conducido por Colapinto -el A525 de Alpine- y la flota logística de un conocido unicornio argentino que patrocina al equipo. El mensaje apunta a resaltar la conexión entre la tecnología, la velocidad y la innovación, con un guiño a la energía emprendedora que caracteriza a la región.
Como parte de esta iniciativa, Alpine estrenará una decoración especial para su monoplaza durante las tres fechas que componen la gira americana: el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el Gran Premio de México y el Gran Premio de San Pablo. Los colores, inspirados en los tonos del continente y en los símbolos de la campaña, acompañarán al equipo a lo largo de una gira que busca reforzar la cercanía con el público latino.
Franco Colapinto, que vive su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine, se mostró entusiasmado por ser parte de esta movida. “Competir en la F1 es un sueño que estoy viviendo gracias a mi esfuerzo, dedicación y al apoyo de un equipo increíble”, expresó el piloto de Pilar, quien comparte la grilla con otra joven promesa sudamericana, el brasileño Gabriel Bortoleto.
La presencia de Neymar aporta una dimensión distinta: su figura conecta al automovilismo con la cultura popular y el fútbol, dos pasiones que laten fuerte en el continente. En el video promocional, el brasileño aparece compartiendo su visión sobre la velocidad, la superación y el orgullo latino, en un tono que busca acercar la Fórmula 1 a una nueva generación de espectadores.
Con esta campaña, Alpine no solo celebra su gira por América: también envía un mensaje claro. La Fórmula 1 ya no es solo europea; es global, y América Latina tiene un papel cada vez más protagónico en esa historia. Y en el centro de esa narrativa, dos nombres -Colapinto y Neymar- funcionan como el puente perfecto entre la pista y la pasión.