Franco Colapinto y Neymar, juntos en la nueva campaña de Alpine: “Unidos por la velocidad”

Como parte de esta iniciativa, Alpine estrenará una decoración especial para su monoplaza durante las tres fechas que componen la gira americana: el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el Gran Premio de México y el Gran Premio de San Pablo. Los colores, inspirados en los tonos del continente y en los símbolos de la campaña, acompañarán al equipo a lo largo de una gira que busca reforzar la cercanía con el público latino.