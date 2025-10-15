Mercedes confirmó a sus pilotos para 2026 y crece el misterio sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Fórmula 1 empieza a ordenar su tablero para 2026 y una de las piezas más esperadas todavía no encaja: la de Franco Colapinto. Tras el anuncio oficial de Mercedes, que ratificó a George Russell y Kimi Antonelli para la próxima temporada, la parrilla del año que viene tiene 16 butacas confirmadas y apenas cuatro vacantes por definir. Una de ellas, la del argentino en Alpine.
La escudería francesa aún no comunicó quién acompañará a Pierre Gasly, y la decisión está en manos de Flavio Briatore, el nuevo asesor del equipo. Desde hace semanas, el nombre de Colapinto encabeza las conversaciones internas, aunque en Enstone evitan dar por cerrado su ascenso definitivo. El bonaerense, que corre este fin de semana el Gran Premio de Austin, tiene contrato vigente con Alpine, pero no como piloto titular. Esa diferencia técnica es la que mantiene abierta la incertidumbre.
Mientras tanto, el panorama parece despejarse a su favor. Valtteri Bottas y Sergio Pérez, dos nombres que Briatore había sondeado para el segundo asiento, ya fueron confirmados en Cadillac, lo que deja a Colapinto con menos competencia directa. A su vez, el respaldo económico de Mercado Libre, principal sponsor del argentino y también del equipo, sigue siendo un punto clave porque su CEO, Marcos Galperin, incluso se habría reunido con Briatore para afianzar la relación de cara a 2026.
Desde el entorno de Alpine aseguran que el anuncio llegará recién en noviembre, posiblemente durante el fin de semana del Gran Premio de San Pablo. Antes, se había especulado con una presentación en México, donde Mercado Libre tendrá una fuerte presencia institucional, pero la decisión se postergó. “El plazo para tomar una decisión es noviembre, pero sin día específico aún”, confirmaron fuentes del equipo.
En paralelo, el resto de las escuderías termina de definir sus piezas. McLaren continuará con Lando Norris y Oscar Piastri; Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc; Red Bull aún no resolvió quién acompañará a Max Verstappen, y Racing Bulls mantiene abierta su alineación entre Liam Lawson, Isack Hadjar y Arvid Lindblad. En Williams, Carlos Sainz y Alex Albon formarán dupla; Aston Martin seguirá con Fernando Alonso y Lance Stroll; Haas con Esteban Ocon y Oliver Bearman; y Sauber (que pasará a ser Audi) con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
La cuenta regresiva ya empezó y, por ahora, Colapinto sigue siendo “el candidato natural” a quedarse con el segundo auto de Alpine. Su rendimiento parejo con Gasly en un monoplaza poco competitivo, sumado al respaldo financiero y al interés del mercado latino, lo posicionan como favorito. Falta la firma, y sobre todo, la foto oficial.