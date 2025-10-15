Mercedes confirmó a sus pilotos para 2026 y crece el misterio sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Mientras tanto, el panorama parece despejarse a su favor. Valtteri Bottas y Sergio Pérez, dos nombres que Briatore había sondeado para el segundo asiento, ya fueron confirmados en Cadillac, lo que deja a Colapinto con menos competencia directa. A su vez, el respaldo económico de Mercado Libre, principal sponsor del argentino y también del equipo, sigue siendo un punto clave porque su CEO, Marcos Galperin, incluso se habría reunido con Briatore para afianzar la relación de cara a 2026.