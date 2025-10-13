Secciones
Spotify se integra a ChatGPT: cómo sacarle provecho a esta nueva función

De forma sencilla podrás interactuar con el chatbot para generar playlists adecuadas a tus gustos y momentos específicos.

Hace 2 Hs

Pronto, Chat GPT podría transformarse en la plataforma más usada por los usuarios, en la medida en que sus funciones se expanden a herramientas más novedosas y cada vez más útiles. Así es que el chatbot se convertiría también en el aliado de las sugerencias musicales y las recomendaciones de podcasts favoritos, al integrar la plataforma de streaming Spotify, creando un poderoso ecosistema para facilitar tus escuchas diarias.

Spotify se une al listado de aplicaciones compatibles con XChat GPT, en una enumeración cada vez más extensa donde la inteligencia artificial puede hacer cada vez más sencilla la vida de los usuarios. Ahora, los oyentes podrán realizar desde funciones básicas como pedir canciones o listas de reproducción al chatbot hasta planificar una playlist para un viaje de fin de semana en base a tus gustos.

Con esta nueva compatibilidad de Spotify con Chat GPT, el chatbot busca competir con herramientas tan poderosas como Google al facilitar las consultas de los usuarios. Para utilizarla no hace falta descargar nada, ya que son plenamente compatibles con ChatGPT desde que se abre la conversación. En resumen, permite hablar con las apps que te interesan directamente desde la interfaz.

¿Cómo funciona Spotify en ChatGPT?

Desde el sitio oficial de Spotify comentaron cómo funciona esta novedad. Para hacerlo, debemos iniciar una conversación en ChatGPT y mencionar Spotify en la solicitud. La primera vez que lo hagas, se te pedirá que conectes tu cuenta de Spotify.

A partir de ahí, simplemente pedimos canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcast. ChatGPT abrirá automáticamente la app de Spotify en tu chat y usará el contexto relevante para completar la tarea. También podemos pedir recomendaciones basadas en el estado de ánimo, un tema o un tópico, y Spotify mostrará selecciones personalizadas sin problemas durante la conversación. Al tocar una pista, se abrirá la aplicación Spotify, lo que le permitirá escuchar y controlar directamente desde allí.

Miles de usos en una sola app

Una vez que hayas conectado tu cuenta de Spotify a ChatGPT, podés pedirle a tu artista favorito su último estreno o una lista de reproducción con todos los artistas latinos que escuchas con frecuencia. También podés ampliar una conversación existente en ChatGPT, como planificar un viaje de fin de semana, pidiéndole a Spotify que cree la banda sonora perfecta.

Los creadores recomendaron que para obtener mejores resultados, agregá detalles como género, ambiente o artista para la música, o un tema, presentador o invitado para los podcasts.

¿Dónde está disponible Spotify en ChatGPT?

La app de Spotify en ChatGPT ya está disponible en inglés en 145 países para todas las cuentas de ChatGPT Free, Plus y Pro que hayan iniciado sesión, tanto en la web como en dispositivos móviles (iOS y Android). Esta se suma al listado de apps compatibles con el chatbot como

Booking, Coursera (para el aprendizaje de cursos online), Expedia (para reservar viajes), Figma (para realizar diseños), Canva (para crear contenido y presentaciones) o Zillow (para buscar vivienda). En los próximo meses, ChatGPT será compatible con otro gran número de aplicaciones, mientras que OpenAI anima a los desarrolladores en general a utilizar la tecnología de la empresa para que sus 'apps' también puedan utilizarse a través del robot.

