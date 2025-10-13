Spotify se integra a ChatGPT: cómo sacarle provecho a esta nueva función

A partir de ahí, simplemente pedimos canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcast. ChatGPT abrirá automáticamente la app de Spotify en tu chat y usará el contexto relevante para completar la tarea. También podemos pedir recomendaciones basadas en el estado de ánimo, un tema o un tópico, y Spotify mostrará selecciones personalizadas sin problemas durante la conversación. Al tocar una pista, se abrirá la aplicación Spotify, lo que le permitirá escuchar y controlar directamente desde allí.