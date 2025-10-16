Repudio en Bariloche: un estudiante se disfrazó de “mujer violada” durante su viaje de egresados

Un grupo de alumnos del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de Bell Ville, Córdoba, protagonizó un grave episodio durante su viaje de egresados: uno de ellos fue se disfrazó de "mujer violada". El video, que se publicó ien la cuenta de Instagram de la promoción, se viralizó rápidamente y generó un profundo repudio por banalizar los casos de abuso sexual.