Repudio en Bariloche: un estudiante se disfrazó de “mujer violada” durante su viaje de egresados

Un grupo de alumnos del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de Bell Ville, Córdoba, protagonizó un grave episodio durante su viaje de egresados: uno de ellos fue se disfrazó de "mujer violada". El video, que se publicó ien la cuenta de Instagram de la promoción, se viralizó rápidamente y generó un profundo repudio por banalizar los casos de abuso sexual.
En las imágenes se observa al joven con un vestido roto de estampado floral, el cuerpo manchado con pintura roja y la palabra “violada” escrita en la espalda, mientras sus compañeros lo rodean entre risas y gestos que refuerzan la burla hacia una problemática social sensible.
Polémica por un estudiante que se disfrazó de “mujer violada” durante su viaje de egresados: el comunicado del colegio
En ese marco, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.
“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, continúa el escrito.
Y cierra: “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”.
En sus redes sociales, la escuela destaca que desde 2019 lleva el título de Embajadores Mundiales de la Paz. Esta distinción fue entregada por la agrupación Mil Milenios de Paz en un acto que se realizó en el Senado de la Nación.