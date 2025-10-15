Alivio en el "Xeneize": Leandro Paredes no sumó minutos contra Puerto Rico y estará contra Belgrano

Los partidos de la Selección Argentina tienen un condimento extra para los hinchas de Boca desde que Leandro Paredes volvió al club. Cada vez que juega la “Scaloneta”, el público "xeneize" sigue de cerca el rendimiento del mediocampista. Por eso, hubo alivio cuando el volante fue al banco frente a Puerto Rico y no sumó minutos: llegará más fresco para el duelo del sábado ante Belgrano.