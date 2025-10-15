Alivio en el "Xeneize": Leandro Paredes no sumó minutos contra Puerto Rico y estará contra Belgrano

Los partidos de la Selección Argentina tienen un condimento extra para los hinchas de Boca desde que Leandro Paredes volvió al club. Cada vez que juega la “Scaloneta”, el público "xeneize" sigue de cerca el rendimiento del mediocampista. Por eso, hubo alivio cuando el volante fue al banco frente a Puerto Rico y no sumó minutos: llegará más fresco para el duelo del sábado ante Belgrano.
Las buenas noticias no terminan ahí. En principio, Paredes ya cerró su año con el seleccionado, ya que Lionel Scaloni planea no convocarlo para la última doble fecha FIFA de noviembre. El DT adelantó que en esos amistosos buscará probar a nuevos futbolistas, mientras que los del ámbito local afrontarán definiciones importantes en sus torneos.
Esa decisión le permitirá a Boca contar con su principal figura también en el cierre del Clausura, cuando el equipo enfrente a Tigre. Según el calendario, la doble fecha internacional se disputará entre el 10 y el 18 de noviembre, por lo que ni Paredes ni otros referentes como Lionel Messi, Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi serían citados.
Sin viajes largos ni ausencias
Además, el mediocampista se evitará un extenso viaje, ya que Argentina enfrentará a Angola en Luanda y luego disputará otro amistoso que todo indica será en Marruecos, tras descartarse India como sede. Por esta convocatoria, Paredes iba a perderse el duelo con Barracas Central, pero como fue postergado, regresará al club sin haberse ausentado de ningún partido oficial. Solo jugó 63 minutos ante Venezuela y fue suplente frente a Puerto Rico.
El regreso del volante está previsto para este miércoles a la tarde, y el club decidió retrasar una hora el entrenamiento en La Bombonera para esperarlo. Boca practicará a las 16 y Paredes podría sumarse a la par del grupo, con la mira puesta en volver al once titular frente a Belgrano.