Caída de YouTube en múltiples países: ¿qué salió mal?

El problema comenzó en la noche del miércoles 15 cerca de las 21:30 horas, propagándose rápidamente por la red. La imposibilidad de utilizar el sitio provocó que miles de personas manifestaran su frustración en otras plataformas, como Twitter y Downdetector. Hasta el momento, la empresa matriz no divulgó una comunicación oficial confirmando con claridad las causas que originaron esta falla masiva.