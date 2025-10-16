Un español explica cómo y por qué pasó de ser pizzero a fontanero

El valenciano conocido en TikTok como @ema.fontanera.val se ha convertido en ejemplo de reinvención profesional tras contar cómo pasó de ser pizzero durante 20 años a convertirse en fontanero autónomo con trabajo constante.
En uno de sus vídeos más virales, Ema relata con tono cercano y sincero:
“Compañeros, hoy os voy a contar la historia de cómo yo pasé de ser un pizzero a ser un fontanero autónomo, que por suerte, al día de hoy, tienen bastante trabajo.”
Su historia ha conectado con miles de usuarios que, como él, buscan una salida laboral fuera de la hostelería, un sector que muchos consideran cada vez más exigente y con poca conciliación familiar.
“Estaba harto de esta vida”: el punto de inflexión
Durante dos décadas, Ema trabajó en el mundo de la hostelería:
“Toda mi vida he trabajado como pizzero, porque estudié desde pequeño. Hice escuela de hostelería y eso me abrió las puertas para trabajar donde me daba la gana.”
Sin embargo, la falta de tiempo libre y los horarios interminables lo empujaron a buscar un cambio:
“Luego me harté porque el problema de la hostelería es que no tienes vida.”
Esa frase marcó un antes y un después en su trayectoria. Decidido a reinventarse, comenzó a pensar en profesiones manuales con mayor estabilidad y posibilidad de trabajar por su cuenta.
“Me salió un curso de fontanería y pensé: esto encaja conmigo”
Su nueva vida empezó casi por casualidad
“Empecé a buscar cursos y me salió el curso de frigorista, fontanería y todo eso. Dije: ‘vale, voy a preguntar en una escuela’. Al final me quedé con el curso de fontanería. Esto encaja conmigo.”
Mientras estudiaba, siguió trabajando para cubrir sus gastos:
“Por la mañana trabajaba en una heladería, por la noche en otro sitio, y los fines de semana hacía el curso.”
En apenas un año obtuvo el título de fontanero y poco después amplió su formación con un curso de gas. Su esfuerzo dio resultado:
“Gracias a este curso, empecé a trabajar y no he parado nunca.”
De empleado a autónomo: “A los seis meses ya tenía bastante clientela”
Tras un tiempo aprendiendo en una empresa de fontanería, Ema decidió dar el salto al trabajo por cuenta propia:
“Tenía un colega del curso que tenía una empresa y me fui con él. Aprendí calefacción, calderas, instalaciones de gas... Pero por las tardes hacía trabajos por mi cuenta.”
A los seis meses ya tenía suficientes clientes para independizarse:
“La empresa me seguía pasando faena y yo iba haciendo mi cartera. A los tres meses ya tenía clientes fijos, todo por el boca a boca.”
“Nadie creía en mí… todo el mundo se burlaba”
Uno de los momentos más emotivos del vídeo llega cuando recuerda el escepticismo que enfrentó:
“Cuando empecé con el curso de fontanería, nadie creía en mí. Todo el mundo se burlaba: ‘¿Tú, pizzero? ¿Ahora fontanero?’. Pero si tú quieres hacer una cosa, la haces. No hay que escuchar a nadie.”
Su testimonio ha inspirado a miles de usuarios, muchos de los cuales comparten en comentarios su deseo de cambiar de oficio o empezar una nueva etapa laboral.
“Hay que ser puntual, aseado y educado”: las claves del éxito
Ya consolidado como fontanero autónomo en Valencia, Ema asegura que la base de su éxito es la confianza:
“Aquí la gente se queja de que los técnicos no son puntuales. Yo digo ‘mañana a las 10 estoy ahí’, y a las 10 toco el timbre. Y la gente se sorprende.”
También destaca la importancia de la imagen profesional y la educación:
“Siempre hay que ir aseado, limpio y con una sonrisa. La gente tiene que fiarse de ti. A mí muchos clientes me dejan la llave de su casa.”
“Nunca es tarde para cambiar”
El vídeo termina con un mensaje inspirador que resume su filosofía de vida:
“Si queréis cambiar de oficio, nunca es tarde. La única barrera la tenemos en la cabeza. Si queréis hacer las cosas, se pueden hacer.”
La historia de Ema, el fontanero valenciano, refleja la realidad de miles de trabajadores que decidieron romper con la rutina, estudiar de nuevo y apostar por una profesión con futuro.
Hoy, después de dos décadas sirviendo pizzas, demuestra que con esfuerzo y determinación sí es posible reinventarse y vivir mejor.