Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

El verano 2026 llega con remeras frescas, ajustadas y llenas de estilo. Crop tops, baby tees y musculosas de sastrería serán las prendas clave para lucir comodidad, elegancia y un toque retro en los días más calurosos.

Hace 1 Hs

El verano 2026 llega con novedades en moda que dejarán atrás las remeras anchas, dando paso a prendas más ajustadas, frescas y con estilo. Los diseñadores apuestan a cortes que realzan la figura sin perder comodidad, con texturas suaves y colores modernos.

Crop tops ajustados: el regreso más fuerte del verano

Los crop tops vuelven con todo como símbolo de libertad y estilo. Su corte corto permite lucir el abdomen y combinarlos con prendas de tiro alto. Fabricados en algodón elástico o lycra, se adaptan al cuerpo y son ideales para los días calurosos. Los colores pastel, los detalles minimalistas y los diseños que se ajustan sin oprimir los convierten en un imprescindible del armario veraniego.

Musculosas de sastrería: elegancia y comodidad en un solo look

Otra tendencia clave son las musculosas de sastrería, que combinan sofisticación con comodidad. Su corte entallado marca la silueta pero mantiene un aire relajado, perfecto para el día y la noche. Los tonos neutros y beige predominan, y su versatilidad permite combinarlas con pantalones anchos, polleras midi o shorts, adaptándose a cualquier estilo.

Remeras tipo baby tee: el toque noventoso que vuelve con fuerza

Las baby tees, con su diseño corto, ajustado y estampas divertidas, regresan desde los años 90 para conquistar el 2026. Este modelo aporta un aire juvenil y rebelde, combinando fácilmente con jeans, minifaldas o shorts. Su estilo retro las convierte en un must para quienes buscan destacar y sumar un toque divertido a su look veraniego.

