Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

Crop tops ajustados: el regreso más fuerte del verano

Los crop tops vuelven con todo como símbolo de libertad y estilo. Su corte corto permite lucir el abdomen y combinarlos con prendas de tiro alto. Fabricados en algodón elástico o lycra, se adaptan al cuerpo y son ideales para los días calurosos. Los colores pastel, los detalles minimalistas y los diseños que se ajustan sin oprimir los convierten en un imprescindible del armario veraniego.