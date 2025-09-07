Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

1. Accesorios para la cabeza

Los gorritos de crochet y los pañuelos son protagonistas absolutos. Se llevan muchísimo en la cabeza, pero el pañuelo se usa también de mil maneras: como cinturón, en la cartera, en el cuello o hasta como top. Estas tendencias las vimos en Copenhagen Fashion Week, hoy una de las semanas de la moda más importantes del mundo, donde las danesas —maestras del estilo effortless— marcan gran parte de lo que después se replica en todo el mundo.