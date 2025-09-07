Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El calendario de la moda avanza siempre un paso adelante. Mientras en las capitales del mundo se presentan las colecciones de invierno, en Argentina empezamos a pensar en cómo será nuestro verano. Estas últimas semanas, tanto en las pasarelas internacionales como en la semana de la moda de Buenos Aires, se perfilaron las tendencias que marcarán la temporada 2026.
En Tucumán el calor intenso es el verdadero protagonista del verano. Por eso, en LG Lifestyle, seleccionamos algunas de las tendencias para quienes disfrutan estar al día con lo que se usa, pero sin resignar la frescura y comodidad. Además, son una guía para quienes buscan inspiración a la hora de renovar el guardarropa o simplemente quieren saber qué encontrarán en las vidrieras este verano.
Para ellas:
Los colores de la temporada
Antes de hablar de prendas y accesorios, lo primero es la paleta. Esta primavera-verano veremos mucho los pasteles, pero especialmente el butter yellow — amarillo manteca— , uno de los tonos más repetidos en las pasarelas y el street style. Hailey Bieber fue una de las grandes referentes que lo usó en distintos looks durante el verano del hemisferio norte.
Por otro lado, también se destacan los colores tierra, típicos del verano, que siempre aportan calidez y naturalidad.
Eso sí: no todo lo que está en tendencia tiene que ser para todos. Lo importante es conocer nuestra colorimetría personal y apostar por los tonos que realmente nos favorecen.
1. Accesorios para la cabeza
Los gorritos de crochet y los pañuelos son protagonistas absolutos. Se llevan muchísimo en la cabeza, pero el pañuelo se usa también de mil maneras: como cinturón, en la cartera, en el cuello o hasta como top. Estas tendencias las vimos en Copenhagen Fashion Week, hoy una de las semanas de la moda más importantes del mundo, donde las danesas —maestras del estilo effortless— marcan gran parte de lo que después se replica en todo el mundo.
2. Lunares (polka dots)
Si hubo un estampado presente en todos lados, fue el de los lunares. Nos cansamos de verlos en el street style, tanto en mujeres como en hombres. Es un print divertido y llamativo, que aparece en vestidos, camisas, accesorios, pantalones, zapatos, y absolutamente todo. Una tendencia que invita a jugar con la moda a quién se anime a llevarlo.
3. Ojotas (flip-flops)
Cómo lo anticipamos el año pasado: ya no son solo de playa. Las ojotas estilo “Havaianas” se consolidaron como calzado urbano. Son perfectas para generar un look cool porque representan como ningún otro la idea de “menos es más”. Hoy son lo más moderno y chic que se puede llevar en verano, desde las clásicas de goma hasta versiones con taco o en cuero.
4. Layering de texturas y superposición de prendas
El layering es la clave de un look canchero. Por un lado, se trata de combinar texturas como lentejuelas con algodón, encaje con lino o crochet con gasa. Esto aporta profundidad e interés a un outfit. Pero, también superponer prendas es esencial. Esta temporada veremos mucho la idea de usar vestidos arriba de jeans, camisas abiertas sobre remeras o faldas con pantalones. El objetivo es dar movimiento y dinamismo, pero siempre con materiales livianos que soporten el calor tucumano.
5. Boho chic
El estilo bohemio sigue fuerte en Argentina y en el mundo. Se usa en looks de ciudad, pero es ideal para escapadas a lugares de veraneo como la playa o la montaña en Tafí del Valle. Prendas sueltas, flecos, transparencias y encajes combinadas con botas texanas para las noches más frescas. Para LG Lifestyle, la clave está en apostar por lo artesanal: apoyar a marcas locales, elegir piezas originales. Además, sumar accesorios grandes y con carácter como cintos, sombreros y bolsos tejidos.
Para ellos:
Los colores y la monocromía
En el caso de los hombres, como cada verano, los colores claros vuelven a predominar. Es por una cuestión de funcionalidad: en los calores extremos tucumanos, lo mejor es optar por telas livianas, cómodas y transpirables que no generen incomodidad. Dentro de esta lógica, una de las apuestas más fuertes de la temporada van a ser los looks monocromáticos, es decir vestirse de un solo color o en la misma gama.
1. Rayas
El estampado que se perfila como protagonista para ellos son las rayas, pero especialmente las finas. Se verán tanto en camisas como en pantalones, y es un clásico que se adapta a cualquier ocasión. Se puede usar desde un look más formal de oficina hasta uno relajado para el día a día.
2. Al igual que las mujeres, ojotas estilo “Havaianas”
Al igual que en la moda femenina, las ojotas y las sandalias minimalistas son el calzado estrella del vestuario masculino esta temporada. Son cómodas, perfectas para el calor, y si sabemos combinarlas, logran un look súper canchero. Un gran referente de está moda es el actor Jude Law, a quien vimos en muchas ocasiones con ojotas en sus looks casuales. La clave está en animarse a usarlas en conjuntos urbanos, como hace él.
3. Bolsos como statement
Está semana, la llegada al país de la Selección Argentina fue muy comentada por muchas razones, pero una de ellas fue por lo fashion qué son nuestros jugadores. Messi apareció con una “Birkin bag de Hermès” —una de las carteras más caras del mundo— , varios jugadores llevaron los icónicos bolsos de “Louis Vuitton” y Leandro Paredes incluso se mostró con la famosa muñeca “Labubu” colgada de su bolso.
Ver a nuestros campeones del mundo adoptar esta tendencia resulta un verdadero statement: rompe el prejuicio de que los bolsos y carteras son accesorios exclusivos de mujeres. Hasta ahora lo veíamos en actores de Hollywood o figuras internacionales, pero verlo en nuestros campeones del mundo podría marcar un antes y un después en la aceptación cultural de este accesorio en Argentina.
4. Preppy reinventado
El preppy style —el look universitario— se adapta al verano. En invierno se caracteriza por suéteres y blazers. Pero en los meses de calor se traduce en camisas livianas, bermudas de sastrería y chalecos finos en telas frescas. Aunque a veces se lo tilda de “nerd”, hoy es uno de los estilos más cool. Un buen ejemplo del momento es el personaje de Conrad Fischer en la serie "The Summer I Turned Pretty”, que está en furor en redes sociales. Ahí encarna a la perfección este estilo preppy moderno, que crea un atractivo relajado.
5. Layering ligero y funcional
El término layering significa “superposición de capas”. En la moda masculina de verano, esto se traduce en combinar prendas livianas que suman estilo sin generar calor. Ejemplos: llevar una camisa abierta sobre una remera básica, sumar un chaleco de lino o mezclar un pantalón fluido con una camisa oversize. La idea es aportar dinamismo al look sin perder comodidad, adaptando las capas a las altas temperaturas.
Las tendencias son una guía para entender qué veremos en las marcas y cuáles serán los ítems más repetidos en la temporada. Pero no hace falta seguirlas al pie de la letra: lo mejor siempre es elegir lo que se adapte a nuestro estilo propio.
Cuando hablamos de lo que veremos en las vidrieras, esto no significa que haya que salir corriendo a renovar todo el armario. La moda siempre vuelve, y probablemente muchas de estas tendencias ya estén en nuestro placard. La clave está en redescubrirlas, combinarlas de otra forma o, si queremos sumar algo, apostar por el modo circular y sostenible. Al final, casi nada es totalmente nuevo en la moda: todo son reinterpretaciones de estilos que ya se usaron antes.
Además, si algo te gusta, aunque ya no esté de moda, usalo igual. Y si una tendencia no te convence, no hay razón para sumarse. Lo importante es que cada prenda refleje quiénes somos y que llevemos nuestra ropa con actitud.
Al final del día, la moda es inspiración, no obligación.