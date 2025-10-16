Secciones
Argentina Sub 20 jugará la final del Mundial ante Marruecos: día, hora y sede del partido decisivo

La Selección argentina buscará su séptimo título mundial este domingo 19 de octubre, a las 20, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile

GRITO DE ALIVIO. Mateo Silvetti celebró con euforia su tercer gol en el Mundial Sub 20, que le dio la ventaja a la Selección ante Colombia GRITO DE ALIVIO. Mateo Silvetti celebró con euforia su tercer gol en el Mundial Sub 20, que le dio la ventaja a la Selección ante Colombia Getty
Hace 1 Hs

La selección argentina Sub-20 buscará este domingo un nuevo capítulo de gloria en su rica historia dentro de la categoría. El equipo dirigido por Diego Placente se medirá ante Marruecos por el título del Mundial Sub-20 de Chile, con la ilusión de alcanzar su séptimo campeonato y extender su dominio en la competencia.

El partido decisivo se disputará el domingo 19 de octubre, a las 20, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Un día antes, en el mismo escenario, Colombia y Francia se enfrentarán desde las 16 por el tercer puesto. 

El combinado "albiceleste" llegó a la final tras eliminar a Colombia en semifinales, mientras que Marruecos dio la sorpresa al vencer por penales a Francia en la otra llave. Será el primer cruce entre ambos seleccionados en un Mundial Sub-20, un dato que agrega expectativa a una definición inédita.

En su historial, Argentina disputó siete finales y ganó seis. Solo en 1983, en México, se le escapó la corona al caer ante Brasil. Desde entonces, los títulos llegaron de la mano de generaciones legendarias: la de Maradona en 1979, la de Pekerman en 1995, 1997 y 2001, y las de Messi (2005) y Agüero (2007), que consolidaron una era dorada para las juveniles.

A 18 años de aquella última conquista en Canadá, el equipo argentino buscará repetir la hazaña en Chile, apoyado en una camada que combina talento, solidez y carácter competitivo.

Marruecos, por su parte, intentará escribir su propia página histórica. En tres participaciones previas, nunca llegó tan lejos: fue eliminado en fase de grupos en 1977, alcanzó los octavos en 1997 y terminó cuarto en 2005.

La tabla histórica de campeones sigue siendo dominada por Argentina (6), seguida por Brasil (5), mientras que Portugal y Serbia suman dos coronas. Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania completan el listado con una.

El domingo, en Santiago, se sabrá si la historia vuelve a teñirse de celeste y blanco. 

Temas Diego PlacenteMundial Sub 20
