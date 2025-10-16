Escándalo en la casa de Schumacher: una enfermera afirma que fue violada en la mansión del ex campeón

El hermético entorno que rodea a Michael Schumacher volvió a quedar bajo la lupa tras una grave denuncia que involucra a un piloto australiano cercano a su familia. La justicia suiza investiga un presunto caso de abuso sexual ocurrido dentro de la mansión del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, ubicada en Gland, cantón de Vaud.
Según reveló el diario 24 Heures, una enfermera que integraba el equipo médico a cargo de la atención de Schumacher denunció haber sido agredida sexualmente el 23 de noviembre de 2019, durante una reunión social en la residencia. La mujer asegura que fue atacada mientras se encontraba inconsciente, tras haber consumido alcohol y haberse retirado a descansar.
Los hechos bajo investigación
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la profesional participó de un encuentro entre allegados al círculo íntimo del expiloto y miembros del personal sanitario que lo atiende desde su accidente de esquí en 2013. En un momento de la noche, la víctima comenzó a sentirse descompuesta y fue asistida por dos hombres, uno de ellos el acusado, quienes la trasladaron a una habitación del personal médico.
Horas más tarde, el piloto habría regresado al lugar y abusado de ella en dos ocasiones, aprovechando que permanecía inconsciente. Al día siguiente, la mujer notó señales físicas que la llevaron a sospechar que había sido víctima de una agresión. Según el expediente, en mensajes posteriores el acusado habría admitido parcialmente los hechos.
La denuncia fue presentada en enero de 2022, dos años después del episodio. Pocas semanas más tarde, la enfermera fue desvinculada del equipo médico que atiende al ex campeón, aunque ella sostiene que su desempeño profesional era correcto y que su despido coincidió con una nueva visita del acusado a la residencia.
Quién es el acusado
El sospechoso es un piloto australiano que intentó abrirse camino en las categorías menores del automovilismo europeo y mantenía una amistad cercana con Mick Schumacher, hijo de Michael y expiloto del equipo Haas de Fórmula 1. Esa relación le habría permitido ingresar en reiteradas ocasiones a la residencia familiar.
El nombre del implicado no trascendió públicamente, aunque se sabe que actualmente está suspendido por dopaje y alejado de la competencia. En 2024 declaró ante la justicia suiza, donde reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, pero insistió en que fueron consentidas.
La causa judicial y el silencio del entorno Schumacher
El fiscal Xavier Christe está al frente de la investigación, que cuenta con la participación de los abogados Patrick Michod —representante de la víctima— y Luc Vaney —defensor del acusado—. El piloto no se presentó a la audiencia prevista, por lo que el tribunal evalúa reprogramar el inicio del juicio.
Hasta el momento, la familia Schumacher no ha emitido declaraciones sobre el caso. Desde el grave accidente de esquí sufrido por Michael en 2013, su entorno mantiene un hermetismo absoluto sobre su salud y sobre todo lo que sucede en su residencia de Gland, donde continúa bajo cuidados médicos permanentes.