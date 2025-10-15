Se dio a conocer un dato inédito y esperanzador sobre la recuperación de Michael Schumacher

Estas versiones se suman a los rumores surgidos tras la boda de su hija Gina, donde se dijo que el expiloto “no habla, sólo se comunica con los ojos”. La declaración de Elisabetta Gregoraci, ex esposa de Flavio Briatore, había arrojado luz sobre el nivel de aislamiento que vive el alemán, aunque sin pruebas verificables.