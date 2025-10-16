Rige en Uruguay la primera ley de eutanasia de América Latina

Gelós, de 71 años, convive desde los 52 con ELA, una enfermedad neurodegenerativa que causa una parálisis progresiva de los músculos hasta provocar la muerte del paciente. En silla de ruedas y con voz entrecortada, dijo que quienes se oponen a la eutanasia, les dice “no tienen idea lo que es vivir así”. Amante de la lectura, fiel a su pasado como profesora, y abuela de dos niños pequeños quiere “tener la opción” de decir basta.