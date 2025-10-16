“La bondiola de Wanda”: la presentación de Maxi López en Masterchef que hizo reír a todos

En el último programa de Masterchef, los competidores tuvieron que enfrentarse a la preparación de una carne picante. Como consigna, debían utilizar una bondiola y merkén, un condimento picante. Además de haber logrado un buen resultado, Maxi López eligió ponerle un poco de sazón a su presentación y sorprendió por el irrisorio nombre que eligió ponerle a su plato.