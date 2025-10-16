“La bondiola de Wanda”: la presentación de Maxi López en Masterchef que hizo reír a todos

En el último programa de Masterchef, los competidores tuvieron que enfrentarse a la preparación de una carne picante. Como consigna, debían utilizar una bondiola y merkén, un condimento picante. Además de haber logrado un buen resultado, Maxi López eligió ponerle un poco de sazón a su presentación y sorprendió por el irrisorio nombre que eligió ponerle a su plato.
Tanto el jurado como Wanda Nara se sorprendieron al escuchar el nombre del plato del “Tanque”. La conductora decidió taparse la boca para evitar una carcajada, mientras que Germán Martitegui se llevó las manos a la cara en señal de indignación. “La bondiola de Wanda” fue el nombre que el ex futbolista eligió darle al plato que preparó.
Masterchef: ¿qué es la bondiola de Wanda?
A su turno de presentar su comida, Maxi López puso el plato frente a los jurados. Un colchón de papas rústicas sobre un bife de bondiola enmantecado con picantes serranos, merkén, cebollitas, guacamole, mangos, tomatitos en flor y garbanzos con ajo y mango le valieron un pase a la siguiente instancia.
Pero cuando dijo cómo se llamaba su plato, recibió tanto comentarios jocosos como cuestionamientos. “A la época (a Wanda) le gustaba la bondiola”, explicó con el rostro inmutable, mientras la conductora se reía. “Yo sé que ahora está más en la hamburguesa –siguió López–, pero es un plato que cocinaba mucho tiempo atrás”.
Enseguida detalló que para lograr ese resultado, había cortado un mango y un tomate en forma de flor para darle color al plato. También salteó los garbanzos y les agregó merkén con mango para darle un toque de frescura. Las papas, además, tenían una salsa de guacamole.
La devolución el jurado de Masterchef a Maxi López
El plato no convenció al jurado al 100% o eso manifestaron en principio. En su devolución, Damián Betular fue el más crítico. “Es un plato un poco como… un bufete internacional”, empezó por decir el chef. “Pongo un poquito de papas; hay estación de México, pongo un poquito de guacamole; la estación árabe-turca, pongo los garbanzos”, criticó Betular.
Para Germán Martitegui, la presentación representó algo diferente que eligió destacar. “Me parece que hay una búsqueda de perfección”, sostuvo y explicó que los detalles de la papa debajo de la carne y la rosa de tomate le parecían detalles hasta impropios del ex futbolista.
Sin dejar escapar el comentario, Wanda agregó que seguramente estaba en búsqueda de la perfección: “Estoy de acuerdo. Está con una modelo sueca perfecta, un metro noventa, divina”, soltó. Tras las cámaras, López aseguró con tono irónico que Wanda estaba celosa.