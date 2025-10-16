El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

De acuerdo con el pronóstico, hacia el mediodía se espera un incremento en la temperatura, que alcanzará los 31 °C, acompañado de un descenso en la humedad hasta el 36 % y con un cielo parcialmente despejado. Sin embargo, el SMN anticipa que el panorama comenzará a cambiar a partir de la siesta, cuando la nubosidad aumente al 50 % y no se descarten tormentas dispersas, fenómeno que podría extenderse hasta la noche.