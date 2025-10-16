Secciones
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

La temperatura mínima fue de 20 °C. La nubosidad aumentará después del mediodía. El pronóstico.

CALURO E INESTABLE. Las condiciones del tiempo se modificarán después del mediodía. CALURO E INESTABLE. Las condiciones del tiempo se modificarán después del mediodía. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 2 Hs

Las altas temperaturas comenzarán a ceder hoy en Tucumán, según el pronóstico del tiempo, que vaticina una mañana soleada y cálida y una tarde marcada por el ingreso de un frente nuboso que provocaría lluvias en el cierre de la jornada. La máxima superaría los 30 °C.

Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves comenzó con una temperatura mínima de 20 °C, una humedad del 60 % y una nubosidad cercana al 25 %. La visibilidad se mantuvo en torno a los 10 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico, hacia el mediodía se espera un incremento en la temperatura, que alcanzará los 31 °C, acompañado de un descenso en la humedad hasta el 36 % y con un cielo parcialmente despejado. Sin embargo, el SMN anticipa que el panorama comenzará a cambiar a partir de la siesta, cuando la nubosidad aumente al 50 % y no se descarten tormentas dispersas, fenómeno que podría extenderse hasta la noche.

Durante la noche, las condiciones tenderán a desmejorar: la nubosidad alcanzará el 80 %, al igual que la humedad relativa, mientras que la temperatura descenderá alrededor de 10 grados. Las lluvias podrían aumentar su intensidad y continuar durante la madrugada.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El informe del SMN también detalla que el viernes mantendrá un patrón similar, con cielo algo nublado por la mañana y precipitaciones hacia la tarde, registrándose una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C. 

En tanto, para el sábado se prevé un marcado descenso térmico, con cielo cubierto, una mínima de 17 °C y una máxima de 23 °C, acompañadas de lluvias persistentes durante toda la jornada.

