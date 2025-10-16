Secciones
Mundo

Kiko Rivera opinó sobre la relación de su ex Irene Rosales y Guillermo

Irene Rosales ha comenzado una relación con un empresario sevillano.

KIKO RIVERA. Reapareció en los escenarios tras la ruptura con Irene Rosales. KIKO RIVERA. Reapareció en los escenarios tras la ruptura con Irene Rosales. IMAGEN TOMADA DE 20MINUTOS.ES
Hace 1 Hs

La actualidad del corazón ha puesto en el centro de la escena a Irene Rosales, excolaboradora de televisión y exmujer de Kiko Rivera. Apenas un mes y medio después de anunciar su separación del DJ, Irene ha sido fotografiada junto a Guillermo, un empresario sevillano dedicado al negocio del césped artificial.

Ambos protagonizan las portadas de las revistas del corazón esta semana, después de haber compartido varios encuentros y una escapada a Cádiz. Según las publicaciones Semana y Lecturas, la pareja se conoció hace cinco años, cuando la empresa de Guillermo instaló césped en la casa que Irene y Kiko compartían en Castilleja de la Cuesta.

La propia Rosales ha confirmado la noticia, asegurando que “todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida” y pidiendo respeto por su nueva pareja, a quien describió como “una persona anónima y fuera de todo esto”.

La reacción de Kiko Rivera: “Le molesta entre cero y cero”

Tras hacerse pública la nueva relación de su exmujer, muchos se preguntaron cómo habría reaccionado Kiko Rivera. Sin embargo, todo indica que el hijo de Isabel Pantoja ha optado por mantener la calma.

El primer gesto del DJ tras conocerse la noticia fue compartir en sus redes sociales una publicación sobre su próxima actuación musical, dejando claro que está centrado en su faceta artística.

Además, uno de sus amigos más cercanos, Cristóbal Soria, habló en el programa Más Espejo Público y desveló cuál es la verdadera opinión de Kiko sobre la nueva ilusión de Irene Rosales.

“A Kiko le molesta entre cero y cero. ¿Por qué le va a molestar si han decidido hacer vidas separadas?”, aseguró Soria, descartando cualquier tipo de malestar.

Según explicó, Kiko no conocía en detalle a Guillermo, pero sí sabía que su exmujer “había empezado a entrar y a salir” con alguien.

Un vínculo que se mantiene por sus hijas en común

Pese a su separación, Irene Rosales y Kiko Rivera han insistido en que seguirán manteniendo una buena relación por sus dos hijas en común, Ana y Carlota, las más pequeñas de la familia Rivera Rosales. Ambos han subrayado que seguirán siendo familia y que es normal que se les vea juntos en ocasiones, aunque sus caminos personales ya se hayan separado.

Irene Rosales pide respeto por su nueva relación

En declaraciones recientes, Irene se mostró tranquila y serena al hablar de su nueva etapa:

“Todos tenemos derecho a ser felices”, expresó la excolaboradora, evitando dar más detalles sobre Guillermo.

La pareja, según ha trascendido, continúa conociéndose y compartiendo planes tanto en Sevilla como en Madrid, lejos del foco mediático al que Irene estuvo expuesta durante su matrimonio con Kiko Rivera.

Temas Kiko RiveraIrene Rosales
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Irene Rosales emite un comunicado tras la publicación de sus fotos con su nuevo novio

Irene Rosales emite un comunicado tras la publicación de sus fotos con su nuevo novio

Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Guillermo, el novio de Irene Rosales, habla por primera vez de su relación

Guillermo, el novio de Irene Rosales, habla por primera vez de su relación

Irene Rosales vuelve a ilusionarse: estaría saliendo con un empresario sevillano tras su divorcio de Kiko Rivera

Irene Rosales vuelve a ilusionarse: estaría saliendo con un empresario sevillano tras su divorcio de Kiko Rivera

Lo más popular
Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
1

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
2

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
3

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
4

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
5

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
6

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Más Noticias
Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Planteos cruzados por autos compactados en el municipio capitalino

Planteos cruzados por autos compactados en el municipio capitalino

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Comentarios