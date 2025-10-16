Kiko Rivera opinó sobre la relación de su ex Irene Rosales y Guillermo

Un vínculo que se mantiene por sus hijas en común

Pese a su separación, Irene Rosales y Kiko Rivera han insistido en que seguirán manteniendo una buena relación por sus dos hijas en común, Ana y Carlota, las más pequeñas de la familia Rivera Rosales. Ambos han subrayado que seguirán siendo familia y que es normal que se les vea juntos en ocasiones, aunque sus caminos personales ya se hayan separado.