Kiko Rivera opinó sobre la relación de su ex Irene Rosales y Guillermo

La actualidad del corazón ha puesto en el centro de la escena a Irene Rosales, excolaboradora de televisión y exmujer de Kiko Rivera. Apenas un mes y medio después de anunciar su separación del DJ, Irene ha sido fotografiada junto a Guillermo, un empresario sevillano dedicado al negocio del césped artificial.
Ambos protagonizan las portadas de las revistas del corazón esta semana, después de haber compartido varios encuentros y una escapada a Cádiz. Según las publicaciones Semana y Lecturas, la pareja se conoció hace cinco años, cuando la empresa de Guillermo instaló césped en la casa que Irene y Kiko compartían en Castilleja de la Cuesta.
La propia Rosales ha confirmado la noticia, asegurando que “todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida” y pidiendo respeto por su nueva pareja, a quien describió como “una persona anónima y fuera de todo esto”.
La reacción de Kiko Rivera: “Le molesta entre cero y cero”
Tras hacerse pública la nueva relación de su exmujer, muchos se preguntaron cómo habría reaccionado Kiko Rivera. Sin embargo, todo indica que el hijo de Isabel Pantoja ha optado por mantener la calma.
El primer gesto del DJ tras conocerse la noticia fue compartir en sus redes sociales una publicación sobre su próxima actuación musical, dejando claro que está centrado en su faceta artística.
Además, uno de sus amigos más cercanos, Cristóbal Soria, habló en el programa Más Espejo Público y desveló cuál es la verdadera opinión de Kiko sobre la nueva ilusión de Irene Rosales.
“A Kiko le molesta entre cero y cero. ¿Por qué le va a molestar si han decidido hacer vidas separadas?”, aseguró Soria, descartando cualquier tipo de malestar.
Según explicó, Kiko no conocía en detalle a Guillermo, pero sí sabía que su exmujer “había empezado a entrar y a salir” con alguien.
Un vínculo que se mantiene por sus hijas en común
Pese a su separación, Irene Rosales y Kiko Rivera han insistido en que seguirán manteniendo una buena relación por sus dos hijas en común, Ana y Carlota, las más pequeñas de la familia Rivera Rosales. Ambos han subrayado que seguirán siendo familia y que es normal que se les vea juntos en ocasiones, aunque sus caminos personales ya se hayan separado.
Irene Rosales pide respeto por su nueva relación
En declaraciones recientes, Irene se mostró tranquila y serena al hablar de su nueva etapa:
“Todos tenemos derecho a ser felices”, expresó la excolaboradora, evitando dar más detalles sobre Guillermo.
La pareja, según ha trascendido, continúa conociéndose y compartiendo planes tanto en Sevilla como en Madrid, lejos del foco mediático al que Irene estuvo expuesta durante su matrimonio con Kiko Rivera.