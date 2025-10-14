Secciones
Irene Rosales vuelve a ilusionarse: estaría saliendo con un empresario sevillano tras su divorcio de Kiko Rivera

Llevaría “varios meses” fraguando una nueva historia de amor.

Irene Rosales vuelve a ilusionarse: estaría saliendo con un empresario sevillano tras su divorcio de Kiko Rivera
Hace 1 Hs

Irene Rosales podría haber vuelto a abrir su corazón. Meses después de anunciar su divorcio de Kiko Rivera, la sevillana estaría iniciando una nueva historia de amor con un empresario de su misma ciudad, según reveló la periodista Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles.

La integrante del pódcast Mamarazzis aseguró que Irene y su supuesto nuevo amor llevarían “varios meses” cocinando a fuego lento su relación, en un ambiente de discreción y sin apariciones públicas. “Tiene un perfil más bajo que el de Kiko Rivera. Es una persona anónima”, señaló Vázquez, refiriéndose a Guillermo, un empresario sevillano de unos 40 años.

De momento, la ex colaboradora televisiva no ha hecho declaraciones que confirmen o desmientan esta información. Su silencio contrasta con su reciente reaparición en televisión, donde participó en el programa “Bailando con las estrellas”, dejando entrever que está en una etapa de reconstrucción personal tras la ruptura con el hijo de Isabel Pantoja.

Durante una de sus intervenciones, Irene Rosales habló abiertamente de cómo se siente: “Estoy en un momento de mi vida en el que necesito experimentar nuevos retos, nuevas sensaciones y disfrutar un poco, quitarme problemas de la cabeza. He tenido un súper compañero, todo ha sido gracias a él. Tengo mis heridas de guerra, eh. Feliz y contenta, lo he disfrutado, que creía que no, pero sí”, confesó.

Estas palabras, interpretadas por muchos como un reflejo de su nueva actitud ante la vida, llegan en medio de los rumores sobre su incipiente romance con el empresario.

Un nuevo comienzo

Desde su separación de Kiko Rivera, Irene ha mantenido un perfil bajo, alejada de polémicas y centrada en sus hijas y en nuevos proyectos profesionales. Su participación en Bailando con las estrellas ha supuesto su regreso al foco mediático, mostrando una faceta más libre, madura y optimista.

Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad de que Rosales esté viviendo una nueva ilusión amorosa ha generado gran interés entre sus seguidores, que celebran que la sevillana vuelva a sonreír tras un período complicado.

De momento, tanto Irene como Guillermo han optado por mantener la discreción, mientras la prensa del corazón sigue de cerca los pasos de una de las figuras más queridas del panorama mediático español.

