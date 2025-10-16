Secciones
Irene Rosales emite un comunicado tras la publicación de sus fotos con su nuevo novio

La expareja de Kiko Rivera pide respeto para su nueva pareja y sus hijas tras la difusión de imágenes con su nuevo amor.

Hace 2 Hs

Las imágenes de Irene Rosales paseando de la mano y besándose con Guillermo, su nuevo novio, han causado gran revuelo en la prensa del corazón. Un mes después de su separación de Kiko Rivera, la sevillana ha confirmado su relación sentimental, aunque también ha pedido respeto y privacidad para las personas que no pertenecen al ámbito mediático.

Irene Rosales pide respeto para su pareja y sus hijas

Tras la publicación de las fotografías en varias revistas, la excolaboradora de televisión decidió pronunciarse a través de un comunicado en sus redes sociales. En él, Irene asegura entender “perfectamente el interés” que puede despertar su nueva vida amorosa, pero solicita “desde el corazón” que se respete “la intimidad de las personas anónimas”, haciendo especial hincapié en la protección de sus hijas.

“Hay menores de edad involucrados y no quiero ver ni una sola imagen, ni siquiera con la cara tapada, difundida públicamente”, escribió Rosales en su comunicado, publicado en sus stories de Instagram.

“La noticia soy yo, no ellos”

La sevillana también quiso dejar claro que comprende su condición de personaje público, pero recordó que su entorno merece tranquilidad:

“Yo entiendo que soy una persona conocida y que todo lo que me rodea puede ser noticia, pero la noticia soy yo, no una familia ni unas personas que no pertenecen a este mundo”.

Además, pidió expresamente que se eliminen las publicaciones en las que aparezcan sus hijas o su pareja:

“Os pido, por favor, que dejéis de buscar, de señalar o de compartir contenido donde aparezcan ellos”.

