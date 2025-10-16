Irene Rosales emite un comunicado tras la publicación de sus fotos con su nuevo novio

Las imágenes de Irene Rosales paseando de la mano y besándose con Guillermo, su nuevo novio, han causado gran revuelo en la prensa del corazón. Un mes después de su separación de Kiko Rivera, la sevillana ha confirmado su relación sentimental, aunque también ha pedido respeto y privacidad para las personas que no pertenecen al ámbito mediático.