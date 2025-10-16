Leire Martínez rompe el silencio sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Secciones
"Estoy a lo mío, trabajando", ha asegurado la cantante a 'El tiempo justo'.

Hace 1 Hs

La expectación generada por el retorno de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sido enorme. Tras meses de conjeturas, este miércoles se ha confirmado oficialmente la reincorporación de la cantante a la banda, un año después de la salida de Leire Martínez, quien había sido la voz del grupo desde 2008.

Ante el revuelo generado por la noticia, El tiempo justo ha contactado telefónicamente con Martínez para conocer su reacción. Sin embargo, la artista ha optado por la discreción y ha evitado pronunciarse de manera explícita. "Estoy a lo mío, trabajando. De verdad que no me voy a pronunciar en nada", ha declarado.

Acto seguido, la intérprete ha reiterado su deseo de mantenerse al margen: "No es mi notica, no tiene nada que ver conmigo. Entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia".

Paralelamente, Operación Triunfo ha programado para la gala del próximo lunes una actuación grupal junto a Martínez de Mi nombre, tema escrito por ella misma tras ser despedida de la banda y que está cargado de referencias implícitas y sutiles alusiones a aquella etapa profesional.

Coincidiendo con este anuncio, Leire ha compartido en sus redes sociales una historia en la que mostraba a los concursantes de OT ensayando la pieza. ¡Madre mía cómo va a sonar esto! ¡Estoy superemocionada! ¡Gracias!", ha escrito.

