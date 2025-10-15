La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero tras un año de silencio: nueva etapa y una baja inesperada

El regreso llega un año después de la salida de Leire Martínez, quien formó parte de la banda durante 17 años y fue la voz de éxitos como El último vals o La niña que llora en tus fiestas. La formación original regresa casi al completo, salvo por Pablo Benegas, guitarrista y uno de los fundadores del grupo donostiarra, que anunció su retirada temporal para “disfrutar más tiempo con su familia y explorar nuevos retos profesionales”.