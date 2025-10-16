Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

El mercado no tiene paz. Un día se levanta con el pie izquierdo y, al siguiente, se alinean los planetas. Un día el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condiciona la ayuda financiera de su país a la Argentina al resultado de las elecciones del domingo 26, pero al otro día manda a su secretario del Tesoro, Scott Blessent, a redoblar la apuesta y anunciar que la asistencia puede llegar a los U$S40.000 millones, casi el mismo monto de las reservas internacionales brutas del Banco Central.
Como corolario de la visita a la Casa Blanca, el presidente Javier Milei salió ayer a afirmar enfáticamente que cuenta con el apoyo político de su par estadounidense. “Mientras que yo sea Presidente, el apoyo lo tenemos”, aseguró. “No es cierto que el apoyo depende del resultado de esta elección. Él (por Trump) aclara que es hasta el final de mi mandato”, aclaró, respecto de las declaraciones del mandatario norteamericano que causaron internas en el Gobierno. Por si alguien tenía dudas respecto de la postura del libertario, éste enfatizó: “somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Es una reubicación de geopolítica”.
Respecto de las especulaciones acerca de que no se trató de un encuentro bilateral, sino de un almuerzo en la Casa Blanca, Milei fue tajante: “fue una reunión inédita e histórica”.
Más temprano, Bessent se encargó de precisar en qué consistirá la línea adicional que EEUU planea para la Argentina. “Estamos trabajando en una línea de crédito de U$S20.000 millones que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas, con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda”, señaló a periodistas en Washington. “Así que sería un total de U$S40.000 millones para Argentina”, reforzó.
El secretario del Tesoro confirmó también que el gobierno de su país retomó las ventas de dólares en el mercado cambiario argentino, una medida que busca evitar la presión sobre la divisa y las reservas del Banco Central en la previa electoral.
Si bien evitó precisar el monto de la intervención, la nueva operación en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) se produjo cuando los dólares, tanto el oficial como los financieros, el blue y los futuros, subían ante las dudas que quedaron en el mercado luego de la cumbre Trump-Milei en Washington.
En la rueda de ayer, el dólar spot subió 1,5%, hasta $ 1.380. Cabe destacar que ese incremento se concretó posterior a la noticia de que el Tesoro norteamericano estaba como oferente en el MLC. El dólar oficial público cerró con un incremento de $20, ubicándose en $1.405 para la venta en el Banco Nación.
Durante la jornada, la cotización osciló entre $1.395 y $1.415. Por su parte, el Central reportó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió 1.408,02 para la venta, lo que representa un aumento de $15,61, y $1.354,61 para la compra. A su vez, la cotización del dólar “blue” registró un avance de $30, cerrando en $1.450 para la venta, luego de alcanzar un máximo intradiario de $1.465.
En dos semanas
Desde Estados Unidos, el equipo económico argentino trató de llevar calma a los mercados, incluso poniéndole fecha a la activación del swap, que se daría dentro de dos semanas. “El presidente Trump apoya nuestras políticas. Si hay algún cambio de presidente en Argentina, no me lo imagino apoyando el comunismo. Lo que nos hace daño en la Argentina es la volatilidad política. No se puede discutir el rumbo. A la gente y a los inversores les gustaría ver que vamos hacia el mismo lado”, afirmó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo.
El titular del Palacio de Hacienda, que participa del Atlantic Council dentro de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, aseguró que sería “muy importante” que el país tenga un candidato de la oposición “más alienado a las políticas macroeconómicas que estamos llevando adelante, ya que no se puede discutir este es el camino que Argentina tiene que seguir”.
En ese mismo ámbito, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por su lado, se refirió a una visita del secretario del Tesoro estadounidense ocurrida en abril, en donde “dejó muy en claro” el apoyo hacia Argentina “mientras las políticas económicas se mantuvieran encaminadas”. Y mencionó que la línea del swap es una “facilidad” sobre la cual “ya hemos llegado, conceptualmente, a un acuerdo marco” y adelantó que podría entrar en vigor “en las próximas dos semanas, antes de las elecciones de medio término”.
Por si esto fuera poco, el diario británico “Financial Times” aseguró en un editorial que “no conviene a nadie que Argentina fracase” dada la elevada exposición del FMI y abultada tenencia de títulos locales por parte de los bonistas. Por otra parte, el consejo editorial hizo una fuerte crítica al esquema cambiario.
Desde Tucumán
Mientras tanto, el gobernador en uso de licencia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió ayer a la reciente reunión entre Milei y Trump y señaló que cualquier eventual apoyo financiero a la Argentina debe darse con transparencia y claridad hacia la ciudadanía. “Todavía tenemos muchas versiones de esa reunión. Cada uno de los funcionarios nacionales va haciendo declaraciones y por ahí no todas coinciden. El presidente de los Estados Unidos hizo referencia, no sé si como condicionamiento o no, a un proceso electoral”, expresó Jaldo respecto de eventuales inclinaciones de EE.UU. en el proceso electoral del domingo 26.