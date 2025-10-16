Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Como corolario de la visita a la Casa Blanca, el presidente Javier Milei salió ayer a afirmar enfáticamente que cuenta con el apoyo político de su par estadounidense. “Mientras que yo sea Presidente, el apoyo lo tenemos”, aseguró. “No es cierto que el apoyo depende del resultado de esta elección. Él (por Trump) aclara que es hasta el final de mi mandato”, aclaró, respecto de las declaraciones del mandatario norteamericano que causaron internas en el Gobierno. Por si alguien tenía dudas respecto de la postura del libertario, éste enfatizó: “somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Es una reubicación de geopolítica”.