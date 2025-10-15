Marruecos eliminó a Francia y espera por Argentina o Colombia en la final del Mundial Sub 20

El partido se jugó en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, y tuvo de todo: un penal insólito, una expulsión, un poste salvador y un héroe inesperado bajo los tres palos. Marruecos abrió el marcador a los 32 minutos con una cuota de fortuna. Yassir Zabiri ejecutó un penal que dio en el poste, rebotó en la espalda del arquero francés Lisandru Olmeta y terminó dentro del arco. Francia igualó a los 58’, cuando Lucas Michal empujó un centro de Moustapha Dabo.