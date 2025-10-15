Marruecos eliminó a Francia y espera por Argentina o Colombia en la final del Mundial Sub 20

Marruecos escribió una página inolvidable en su historia futbolística. En una semifinal cargada de dramatismo, el conjunto africano eliminó a Francia en la definición por penales (5-4) luego de igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Con esta victoria, los marroquíes alcanzaron por primera vez una final de un torneo FIFA, a dos años del histórico cuarto puesto logrado por su selección mayor en Qatar 2022.
El partido se jugó en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, y tuvo de todo: un penal insólito, una expulsión, un poste salvador y un héroe inesperado bajo los tres palos. Marruecos abrió el marcador a los 32 minutos con una cuota de fortuna. Yassir Zabiri ejecutó un penal que dio en el poste, rebotó en la espalda del arquero francés Lisandru Olmeta y terminó dentro del arco. Francia igualó a los 58’, cuando Lucas Michal empujó un centro de Moustapha Dabo.
El empate derivó en una prórroga vibrante, en la que los “Bleus” jugaron con uno menos por la expulsión de Rabbi Nzingoula. Aun así, tuvieron una ocasión clara con un remate al palo, pero la historia se definió desde los doce pasos.
La gran figura fue Abdelhakim El Mesbahi, el tercer arquero de Marruecos, que había ingresado en el último minuto del suplementario justamente para los penales. El guardameta detuvo el sexto disparo, de Djylian N’Guessan, y desató el festejo de todo el equipo africano.
El camino de Marruecos hacia la final fue impecable: ganó su grupo con triunfos ante España y Brasil, eliminó a Corea del Sur en octavos (2-1) y a Estados Unidos en cuartos (3-1). En la definición del domingo, en Santiago, enfrentará al ganador de la semifinal entre Argentina y Colombia, en busca de su primer título mundial juvenil.