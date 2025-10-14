Secciones
DeportesFútbol

Más problemas para San Lorenzo: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria y no caer en quiebra

Debe pagarle a un fondo suizo lo que le prestó para resolver la salida de Adolfo Gaich en 2020.

Más problemas para San Lorenzo: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria y no caer en quiebra
Hace 1 Hs

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia moderna. La Justicia le notificó este martes que dispone de cinco días para cancelar una deuda cercana a 4,7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund, bajo apercibimiento de quiebra. 

El fallo llega en un contexto de fuerte convulsión institucional, apenas un día después de que Marcelo Moretti, presidente del club, debiera abandonar la sede escoltado por la policía en medio de una protesta de socios que exigían su renuncia.

El conflicto judicial tiene su origen en la venta de Adolfo Gaich al CSKA Moscú, concretada en julio de 2020. En aquel momento, durante la gestión de Marcelo Tinelli, San Lorenzo cedió parte de los derechos económicos del pase y tomó un préstamo del fondo suizo como garantía de pago. El dinero fue girado, pero la operación se tornó irregular. Así, el club ruso decidió abonar directamente al “Ciclón” y no al fondo que había adelantado los fondos. Desde entonces, la deuda nunca fue cancelada.

El año pasado, la Justicia ya había condenado a San Lorenzo a abonar U$S3,9 millones más intereses, cifra que con el paso del tiempo se elevó hasta el monto actual. Tras una serie de apelaciones y negociaciones fallidas, AIS Investment Fund exigió la ejecución inmediata del pago. La notificación judicial recibida este martes no deja margen de maniobra. El club debe reunir el dinero o enfrentarse al riesgo real de ser declarado en quiebra.

Fuentes cercanas a la dirigencia reconocen que no existe una instancia de apelación posible y que la única salida viable es recaudar el monto total en los próximos días. Los abogados del club vienen trabajando en el caso desde hace más de un año, aunque los intentos de acuerdo con el fondo suizo nunca prosperaron.

En medio de la crisis económica y política que sacude Boedo, esta resolución judicial representa un golpe devastador. San Lorenzo, que ya enfrenta cuestionamientos deportivos y dirigenciales, ahora se ve forzado a resolver en tiempo récord una deuda que amenaza directamente su estabilidad institucional y su futuro como asociación civil.

Temas Buenos AiresMarcelo TinelliClub Atlético San LorenzoAdolfo GaichLiga Profesional de FútbolMarcelo Moretti
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Moretti tuvo que huir de la sede de San Lorenzo en un patrullero

Moretti tuvo que huir de la sede de San Lorenzo en un patrullero

Marcelo Ortiz, el defensor silencioso que llegó a los 100 partidos con Atlético Tucumán

Marcelo Ortiz, el defensor silencioso que llegó a los 100 partidos con Atlético Tucumán

A un día del adiós a Miguel Ángel Russo, su hijo decidió jugar y rendirle homenaje en la cancha

A un día del adiós a Miguel Ángel Russo, su hijo decidió jugar y rendirle homenaje en la cancha

Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
3

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
4

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
6

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Más Noticias
Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

Japón dio el golpe y venció 3-2 a la Selección de Brasil en un amistoso inolvidable

Japón dio el golpe y venció 3-2 a la Selección de Brasil en un amistoso inolvidable

La polémica decisión de los organizadores del Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto

La polémica decisión de los organizadores del Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto

Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Puerto Rico?

Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Puerto Rico?

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Comentarios