Más problemas para San Lorenzo: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria y no caer en quiebra

El conflicto judicial tiene su origen en la venta de Adolfo Gaich al CSKA Moscú, concretada en julio de 2020. En aquel momento, durante la gestión de Marcelo Tinelli, San Lorenzo cedió parte de los derechos económicos del pase y tomó un préstamo del fondo suizo como garantía de pago. El dinero fue girado, pero la operación se tornó irregular. Así, el club ruso decidió abonar directamente al “Ciclón” y no al fondo que había adelantado los fondos. Desde entonces, la deuda nunca fue cancelada.