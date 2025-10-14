Más problemas para San Lorenzo: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria y no caer en quiebra

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia moderna. La Justicia le notificó este martes que dispone de cinco días para cancelar una deuda cercana a 4,7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund, bajo apercibimiento de quiebra.
El fallo llega en un contexto de fuerte convulsión institucional, apenas un día después de que Marcelo Moretti, presidente del club, debiera abandonar la sede escoltado por la policía en medio de una protesta de socios que exigían su renuncia.
El conflicto judicial tiene su origen en la venta de Adolfo Gaich al CSKA Moscú, concretada en julio de 2020. En aquel momento, durante la gestión de Marcelo Tinelli, San Lorenzo cedió parte de los derechos económicos del pase y tomó un préstamo del fondo suizo como garantía de pago. El dinero fue girado, pero la operación se tornó irregular. Así, el club ruso decidió abonar directamente al “Ciclón” y no al fondo que había adelantado los fondos. Desde entonces, la deuda nunca fue cancelada.
El año pasado, la Justicia ya había condenado a San Lorenzo a abonar U$S3,9 millones más intereses, cifra que con el paso del tiempo se elevó hasta el monto actual. Tras una serie de apelaciones y negociaciones fallidas, AIS Investment Fund exigió la ejecución inmediata del pago. La notificación judicial recibida este martes no deja margen de maniobra. El club debe reunir el dinero o enfrentarse al riesgo real de ser declarado en quiebra.
Fuentes cercanas a la dirigencia reconocen que no existe una instancia de apelación posible y que la única salida viable es recaudar el monto total en los próximos días. Los abogados del club vienen trabajando en el caso desde hace más de un año, aunque los intentos de acuerdo con el fondo suizo nunca prosperaron.
En medio de la crisis económica y política que sacude Boedo, esta resolución judicial representa un golpe devastador. San Lorenzo, que ya enfrenta cuestionamientos deportivos y dirigenciales, ahora se ve forzado a resolver en tiempo récord una deuda que amenaza directamente su estabilidad institucional y su futuro como asociación civil.