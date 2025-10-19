Secciones
Los 10 destinos más peligrosos del mundo: lugares tan fascinantes como letales

Inseguridad, guerras, temperaturas extremas o venenos naturales los convierten en territorios prohibidos para el turismo.

Hace 1 Hs

Aunque el planeta está lleno de maravillas naturales y culturales, existen rincones donde la aventura puede transformarse en peligro. Desde climas insoportables hasta zonas devastadas por conflictos armados o habitadas por especies letales, algunos destinos del mundo son considerados prohibidos o de altísimo riesgo para los viajeros.

De acuerdo con un relevamiento del portal especializado HowStuffWorks, estos son los diez lugares más peligrosos del planeta, donde la naturaleza o la violencia humana imponen sus propias reglas.

1. Isla Sentinel del Norte (India)

En plena bahía de Bengala, habita el pueblo sentineles, una comunidad completamente aislada del mundo exterior. El ingreso está prohibido por ley, y quienes intentaron acercarse fueron recibidos con flechas, arpones y piedras. El contacto con los nativos es tan hostil que la isla se considera una zona mortal incluso para investigadores experimentados.

2. Valle de la Muerte (Estados Unidos)

Ubicado en el desierto de Mojave, California, es uno de los lugares más calurosos del planeta: sus temperaturas pueden superar los 56 °C. La falta de agua, sombra y recursos convierte cualquier excursión sin preparación en una experiencia potencialmente fatal en pocas horas.

3. Desierto de Danakil (Etiopía)

Este paisaje de otro planeta combina temperaturas que superan los 50 °C, volcanes activos, géiseres ácidos y emisiones tóxicas. Su belleza es tan extrema como su peligro. Además, la inestabilidad política de la región agrava el riesgo para los visitantes.

4. Isla de las Cobras (Brasil)

La Ilha da Queimada Grande, frente a la costa de São Paulo, está infestada de miles de serpientes golden lancehead, cuya mordida puede causar la muerte en minutos. La densidad de ejemplares es tan alta que el gobierno brasileño prohibió el acceso sin autorización especial.

5. San Pedro Sula (Honduras)

Aunque la violencia disminuyó en los últimos años, sigue siendo una de las ciudades más peligrosas de América Latina. El narcotráfico, las pandillas y los altos índices de criminalidad hacen que incluso las zonas turísticas representen un riesgo para cualquier visitante.

6. Alepo (Siria)

Tras más de una década de guerra civil, Alepo continúa sufriendo bombardeos esporádicos, combates y crisis humanitaria. La destrucción de su infraestructura y la inestabilidad política la convierten en un destino extremadamente peligroso.

7. Jartum (Sudán)

La capital sudanesa vive enfrentamientos constantes entre el Ejército y grupos paramilitares. La violencia, la falta de servicios básicos y la crisis política permanente hacen que visitar la ciudad implique un riesgo muy alto para cualquier viajero.

8. Lago Natron (Tanzania)

Este lago salino alcanza temperaturas de hasta 60 °C y posee un pH tan cáustico que puede calcificar animales al contacto. Su superficie rojiza y su belleza inquietante esconden un entorno altamente corrosivo y peligroso.

9. República Democrática del Congo

Con milicias armadas que operan en distintas regiones, el país enfrenta enfrentamientos continuos, desplazamientos masivos y falta de infraestructura básica. Es considerado uno de los destinos más inseguros de África, incluso para trabajadores humanitarios.

10. Costa de los Esqueletos (Namibia)

En el litoral atlántico namibio, esta zona debe su nombre a los innumerables naufragios y a las condiciones extremas que la caracterizan. La densa niebla, el viento constante y la ausencia de recursos hacen de este lugar un territorio tan bello como letal para los exploradores.

Desde la hostilidad natural del Desierto de Danakil hasta la amenaza humana en Alepo o Jartum, estos destinos representan el lado más extremo del planeta. Lugares fascinantes, sí, pero donde el turismo se convierte en una aventura que ni los más audaces deberían intentar sin una razón justificada.

