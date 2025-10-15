El X° Congreso Internacional de la Lengua Española honra el legado de Mario Vargas Llosa

Arequipa, “la ciudad blanca” de Perú, se convirtió esta semana en el corazón del mundo hispano. Entre el 14 y el 17 de octubre, la ciudad natal del Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa alberga el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), bajo el lema “Grandes desafíos de la lengua española: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial”.
El encuentro, organizado por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, reúne a más de 270 participantes entre escritores, filólogos, periodistas, académicos y filósofos. La apertura estuvo presidida por el rey Felipe VI, aunque la inestabilidad política peruana marcó la ceremonia.
1. El mestizaje: una invitación a la convivencia
Uno de los tres ejes principales del congreso aborda el mestizaje y la interculturalidad. En un contexto global atravesado por discursos de exclusión, las políticas antimigratorias de la era Trump resurgen como tema de reflexión. El Instituto Cervantes advirtió sobre “los nuevos odios supremacistas” y la urgencia de reivindicar el mestizaje como valor de encuentro.
Durante el congreso se debatirá el papel del español en Estados Unidos, donde hablar esta lengua puede convertirse en un motivo de discriminación. Los expertos recordaron que toda lengua es mestiza por naturaleza, producto de siglos de influencias cruzadas. En América, el castellano se reinventó en contacto con los pueblos originarios y se volvió plenamente español.
2. ¡Viene la IA!
La inteligencia artificial atraviesa la vida cotidiana y plantea desafíos inéditos para el lenguaje. ¿Podrán las máquinas escribir obras literarias junto a los humanos? ¿Uniformará la IA el español o lo diversificará aún más? Estas preguntas impulsan el debate en la sede del evento.
La RAE trabaja desde hace años en el proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), cuyo objetivo es que los algoritmos “hablen buen español”. Escritores como Juan Villoro ya abordan el tema desde la ficción, mientras los académicos se preguntan si la tecnología será una amenaza o una aliada de la creatividad.
3. Lenguaje claro: una deuda institucional
El tercer eje temático se centra en el lenguaje claro y accesible, un reclamo que crece en tiempos de sobreinformación y burocracia incomprensible. La RAE y el Cervantes insisten en que las instituciones públicas y privadas deben comunicarse con los ciudadanos en un idioma transparente, sin tecnicismos innecesarios.
En paralelo, Lima fue sede de la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, con más de 150 representantes de 500 instituciones, que debatieron sobre cómo simplificar los textos administrativos, científicos y mediáticos, y combatir la desinformación en redes sociales.
4. El congreso que quería Vargas Llosa
Este CILE cumple el deseo póstumo de Vargas Llosa, fallecido hace seis meses. El autor de Conversación en La Catedral pidió que el congreso se realizara en su Arequipa natal, donde reposan su casa-museo y una biblioteca de 8.000 volúmenes.
Ayer, se realizó un homenaje en su vivienda con la entrega de un legado para la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. También se presentó el libro "Diccionario Mario Vargas Llosa". Habitó las palabras, con textos de familiares y amigos. Una sesión plenaria lo recordará el 15 de octubre, reafirmando su influencia en la cultura hispana.
5. La lengua española, entre desafíos y expansión
El español continúa consolidándose como una lengua global con más de 600 millones de hablantes, de los cuales 500 millones son nativos. Sin embargo, enfrenta riesgos: la invasión de anglicismos, la escasa presencia en el ámbito científico y las tensiones culturales derivadas de su expansión.
Paradójicamente, el auge de la música urbana latina y de las series en español impulsa su difusión entre los jóvenes. América Latina, y no España, concentra el 91% de los hablantes nativos, lo que subraya su diversidad.
6. El encontronazo Cervantes-RAE
El clima académico se vio alterado por un cruce de declaraciones entre Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Santiago Muñoz Machado, titular de la RAE. En la antesala del congreso, Montero acusó a su par de “manejar negocios privados desde su despacho”, lo que provocó una fuerte respuesta institucional.
Aunque ambos coincidieron en la ciudad, los gestos tensos y las alusiones veladas dejaron en evidencia una disputa interna sobre el liderazgo cultural del español. “Las diferencias se conversarán después del congreso”, dijo Montero, intentando bajar el tono.
7. Cultura: del rap a la fotografía
Como en cada edición, el CILE combina lo académico con lo artístico. Se inauguraron exposiciones fotográficas sobre la representación de la mujer andina y retratos de escritores captados durante el congreso de Cádiz. También hubo un taller de rap improvisado con músicos locales que rimaron con nombres de autores latinoamericanos.
Mañana, se presentará el libro "Punto y coma, etcétera", coordinado por Soledad Puértolas, centrado en los usos de la puntuación. Así, la lengua se celebra no solo como herramienta de comunicación, sino como un territorio vivo en permanente transformación.