El X° Congreso Internacional de la Lengua Española honra el legado de Mario Vargas Llosa

Ayer, se realizó un homenaje en su vivienda con la entrega de un legado para la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. También se presentó el libro "Diccionario Mario Vargas Llosa". Habitó las palabras, con textos de familiares y amigos. Una sesión plenaria lo recordará el 15 de octubre, reafirmando su influencia en la cultura hispana.