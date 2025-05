Vargas Llosa y el regreso a Tucumán que ya no podrá ser

Entonces fue que me encontré ante el amplio frente vidriado, que no era otro que el “extraño” hotel C248, en cuyo regazo se acunaba Vargas Llosa mientras leía plácidamente Clarín. Era ahora o nunca. Salí disparado a mi habitación. El ascensor no parecía llegar nunca al octavo piso. Bajé desbocado con la carta y el libro rogando que él siguiera allí. Recompuse mi respiración cuando ingresé de nuevo. El “dinosaurio” todavía estaba allí —Ay, Monterroso, no sé por qué, pero te colaste—. Esta vez no se podría escapar. Me acerqué lentamente, me puse a su lado hasta que notara mi presencia. Prefería no interrumpirlo. Al cabo de pocos segundos giró su vista, me presenté y le conté el propósito que me impulsaba: invitarlo a Tucumán. “Siéntese”, me dijo. Lo primero en que reparó fue en mi tonada. “Sabe, usted habla con las erres arrastradas y el alegre deje de los tucumanos. Lo sé porque ese era el modo de hablar de mi amigo Tomás Eloy Martínez”. A propósito, le dije, tengo muy presente su artículo donde cuenta de su único viaje a Tucumán, allá por diciembre de 1995, y con qué regocijo pasó esos días —“entre las llamas y la lava del verano... bajo temperaturas saharianas”— leyendo Santa Evita, el libro que Tomás Eloy acababa de publicar. “Justamente de ese viaje recuerdo tres cosas. Una es, claro, la panzada que me di leyendo ese libro irreal; la otra es el calor bíblico que sufrí, y la última, mi cuarto de hotel con columnas dóricas... sí, sí, con columnas dóricas, ¿no le parece genial?” Eso me da esperanza de que acepte la invitación del intendente para que visite nuestra provincia que lo quiere reconocer por su enorme contribución a la literatura latinoamericana. En este libro podrá ponerse al día con Tucumán. “Iré con gran gusto, mejor dicho regresaré con gusto. Digale al intendente que le voy a contestar la carta. Sólo que será el año que viene porque lo que resta de este tengo todo programado. Conozco mucho más de Tucumán de lo que usted cree, no sólo a través de lo que me contó Tomás, sino porque desde joven leí en un libro de Concolorcorvo un lugar en el mapa llamado Tucumán y luego, con el paso del tiempo, me interioricé sobre su prosapia histórica. Cómo no voy a querer volver allí”.